Atlas disputaba este viernes un partido clave ante Xolos con la ilusión de poder clasificarse al Play-In. Pero para eso necesitaba ganar y esperar otros resultados. Sin embargo, los Rojinegros cayeron por 2-0 frente a Tijuana en el Estadio Caliente y quedaron eliminados de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Los Zorros han tenido torneos complicados en los últimos años y es por eso que la directiva buscó el regreso de Diego Cocca tras la renuncia de Gonzalo Pineda. Atlas mejoró un poco sus resultados desde la vuelta del entrenador argentino, pero no lo suficiente como para al menos clasificarse al Play-In.

Después de la derrota frente a Xolos, Diego Cocca analizó el presente y sobre todo el futuro de Atlas: “Creo que hubo una mejoría notoria del equipo. Muchas cosas se han mejorado, pero hay otras cosas que no. Y yo soy de la idea de que todo se puede mejorar, hasta lo más difícil”.

Asimismo, el técnico argentino manifestó que uno de los puntos principales a mejorar para 2026 es el rendimiento del equipo como visitante: “En los últimos dos torneos se ganaron tres partidos nada más como visitante. Hay un tema mental muy importante que para poder trabajarlo y mejorarlo se necesita tiempo”.

Publicidad

Publicidad

Atlas ante Xolos en su último partido del Apertura 2025 (JAM Media)

“La conclusión más importante es que no alcanza. Hay que trabajar mucho más para estar a la altura”, concluyó Diego Cocca en la conferencia de prensa luego de la derrota de Atlas ante Tijuana. El entrenador tiene un saldo de 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas desde su regreso al club.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026?

ver también Buena noticia para Diego Cocca: Atlas ejecutará la opción de compra por Diego González

Todavía no hay una fecha oficial de cuándo comenzaría el próximo torneo, pero la referencia es el Clausura 2025, el cual inició el pasado 10 de enero de 2025. Por lo tanto, el Clausura 2026 empezaría en enero del año siguiente y Atlas deberá trabajar para hacer un mejor campeonato.

Publicidad

Publicidad

En síntesis