Diego Cocca reveló qué debe mejorar Atlas para 2026 tras la eliminación de la Liga MX: “Hay un tema…”

Diego Cocca habló en conferencia de prensa sobre el futuro de Atlas luego de la derrota con Xolos que lo dejó sin posibilidades.

Por Patricio Hechem

Diego Cocca habló sobre el futuro de Atlas
© Getty ImagesDiego Cocca habló sobre el futuro de Atlas

Atlas disputaba este viernes un partido clave ante Xolos con la ilusión de poder clasificarse al Play-In. Pero para eso necesitaba ganar y esperar otros resultados. Sin embargo, los Rojinegros cayeron por 2-0 frente a Tijuana en el Estadio Caliente y quedaron eliminados de la Liga MX.

Los Zorros han tenido torneos complicados en los últimos años y es por eso que la directiva buscó el regreso de Diego Cocca tras la renuncia de Gonzalo Pineda. Atlas mejoró un poco sus resultados desde la vuelta del entrenador argentino, pero no lo suficiente como para al menos clasificarse al Play-In.

Después de la derrota frente a Xolos, Diego Cocca analizó el presente y sobre todo el futuro de Atlas: “Creo que hubo una mejoría notoria del equipo. Muchas cosas se han mejorado, pero hay otras cosas que no. Y yo soy de la idea de que todo se puede mejorar, hasta lo más difícil”.

Asimismo, el técnico argentino manifestó que uno de los puntos principales a mejorar para 2026 es el rendimiento del equipo como visitante: “En los últimos dos torneos se ganaron tres partidos nada más como visitante. Hay un tema mental muy importante que para poder trabajarlo y mejorarlo se necesita tiempo”.

Atlas ante Xolos en su último partido del Apertura 2025 (JAM Media)

“La conclusión más importante es que no alcanza. Hay que trabajar mucho más para estar a la altura”, concluyó Diego Cocca en la conferencia de prensa luego de la derrota de Atlas ante Tijuana. El entrenador tiene un saldo de 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas desde su regreso al club.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026?

Todavía no hay una fecha oficial de cuándo comenzaría el próximo torneo, pero la referencia es el Clausura 2025, el cual inició el pasado 10 de enero de 2025. Por lo tanto, el Clausura 2026 empezaría en enero del año siguiente y Atlas deberá trabajar para hacer un mejor campeonato.

En síntesis

  • Atlas fue eliminado de la Liga MX tras caer 2-0 contra Xolos en el Estadio Caliente.
  • El técnico Diego Cocca identificó el rendimiento visitante como clave a mejorar para 2026.
  • Desde su regreso, Diego Cocca tiene un saldo de 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas con el club.
patricio hechem
Patricio Hechem
