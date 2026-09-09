Elías Montiel: a un paso de dejar Pachuca para ser refuerzo de Atlas

Los Zorros buscan quedarse con un buen baluarte de los Tuzos de cara a la parte final del año.

Cerca del cierre del mercado de fichajes de la Liga MX, los movimientos de último momento no dan tregua y Atlas quiere ser protagonista. La directiva rojinegra formalizó una atractiva propuesta económica ante el Club de Fútbol Pachuca para contratar al centrocampista Elías Montiel, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones a Súper Deportivo.

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La dirigencia hidalguense no tardó en analizar los números sobre la mesa y ve con muy buenos ojos la propuesta de la institución tapatía. En los pasillos del Estadio Hidalgo consideran que la transferencia representa una oportunidad financiera de alto valor para las arcas del club, por lo que la postura de la dirigencia es sumamente favorable para avanzar.

Sin embargo, el traspaso encuentra su principal traba en la decisión personal del futbolista. El juvenil mediocampista proyectaba continuar su carrera profesional en el balompié de Europa durante las próximas ventanas de transferencia, por lo que el movimiento requiere todavía de la aprobación definitiva por parte del volante azteca para poder concretarse de manera formal.

Elías Montiel sería refuerzo de Atlas en las próximas horas. (GETTY IMAGES)

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Con el objetivo de destrabar la operación, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, en conjunto con la dirigencia de Atlas, impulsa activamente la gestión para convencer al jugador de continuar su desarrollo dentro del certamen local. Las conversaciones se mantienen abiertas entre todas las partes involucradas a la espera de una resolución definitiva por parte del volante.

A sus 20 años, Montiel acumula un recorrido importante con la camiseta de los Tuzos, donde registra un total de 100 partidos disputados, 7.480 minutos en cancha, siete goles y 10 asistencias. En lo que respecta al presente Apertura 2026, el mediocampista ha tenido participación en siete duelos y ya suma un tanto en su cuenta personal.

En síntesis

Atlas presentó una oferta a Pachuca para contratar al mediocampista Elías Montiel .

presentó una oferta a Pachuca para contratar al mediocampista . Elías Montiel rechaza de momento la propuesta para priorizar su salida hacia Europa.

rechaza de momento la propuesta para priorizar su salida hacia Europa. Elías Montiel suma siete partidos como titular y un gol en el Apertura 2026.