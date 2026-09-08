El mercado de fichajes de Atlas fue sin lugar a dudas el más ‘movido’ entre todos los clubes del futbol mexicano, y hasta última hora del libro de pases seguirá de ese modo. Es que el club buscará un jugador ‘bomba’ en el deadline-day de la Liga MX, para intentar traerle una figura más al entrenador Hernán Crespo para completar el plantel.

Publicidad

Esta noche, César Luis Merlo confirmó una mala noticia para los Zorros como lo fue que Denzell García no llegará a la institución pese al fuerte interés del Atlas en traerlo. El FC Juárez decidió no dejar salir a su futbolista por motivos deportivos, por lo que optó por no negociar su partida al cuadro rojinegro por ninguna cifra.

Ante esa situación desfavorable, Beto Ávalos, reconocido ‘insider’ de Atlas, reveló el futbolista por el que negociarán este miércoles sobre el cierre de registros del medio local. A las 23.59 horas del miércoles finaliza la ventana de transferencias domésticas, es decir, para incorporar jugadores de la Liga MX, e intentarán adelantarse a ello.

Según destapó la fuente en cuestión hace unos minutos en su último stream, el Grupo PRODI irá a la carga por Elías Montiel, mediocampista de 20 años del Pachuca. El volante defensivo tuvo varias opciones para salir de México en este libro de pases pero se fueron cayendo, y al último día de mercado será Atlas el que lo buscará.

Publicidad

Atlas ofertará por Elías Montiel de Pachuca [Foto: Getty]

Aunque confesó que desde el seno de Atlas confirman la información, el reportero señaló que no es una garantía que llegue pero sí un intento fuerte que harán. Tras haber sido buscado por equipos mexicanos como América y Toluca, entre otros, el Grupo PRODI está dispuesto a abrir la billetera para traer al joven contención.

Elías Montiel actualmente es un jugador titular en Tuzos bajo la conducción de Benjamín Mora, pero está claro que el proyecto futbolístico de Atlas es más auspicioso que el de Pachuca. Eso sí, tendrá que haber un acuerdo económico entre ambas directivas para que el mediocentro pueda convertirse en refuerzo del elenco rojinegro.

Publicidad

La posible llegada de Elías Montiel a Atlas va en vías paralelas a la negociación que venía trayendo en los últimos días y no la sustituye. Kevin Zenón está a detalles de ser refuerzo de los Zorros, operación que podría cerrarse este miércoles por la tarde. El volante argentino no jugó hoy para Boca Juniors y aguarda la transferencia a México.

Así, con la opción de Denzell García caída, Zenón será fichaje del Atlas de no mediar inconvenientes y Elías Montiel la alternativa adicional que buscarán abrochar mañana. Luego, quedará pendiente decidir qué extranjero saldrá cuando llegue Zenón, pues estará sobrepasado el límite de plazas de NFM en la plantilla de Hernán Crespo.