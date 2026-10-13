Atlante ya no iría por televisión abierta

Una de las novedades que creció con el Mundial fue el “Viernes Botanero”, por lo que equipos como FC Juárez, Puebla y Atlante eran transmitidos como locales en estos días a través de Azteca 7 en televisión abierta, pero en la última fecha La Franja ya no salió en esa señal, sino que fue mandada a Disney+, la plataforma de streaming de ESPN.

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Para esta Jornada 12 se viene uno de los duelos importantes entre los Potros y Pumas, que por ser ambos de la Ciudad de México podrían tener mucha audiencia, de acuerdo con El Francotirador de Récord, éste sería el último partido de la temporada regular (como locales) que se transmitiría por televisión abierta y habría un cambio.

¿Qué partidos ya no serán en televisión abierta?

De acuerdo con la misma fuente, en Azteca se le había prometido al conjunto azulgrana que tendría estos duelos con mayor exposición, pero serían los partidos ante Santos Laguna y frente Atlético de San Luis lo que irían de nueva cuenta pagando la plataforma de streaming, por lo que ya no serían consideradas en la televisión abierta.

Los siguientes duelos de los Potros son en la Jornada 16 ante los Guerreros el viernes 6 de noviembre, pero irá por Disney+. También sería la Jornada 17 cuando se midan ante los potosinos el viernes 20 de noviembre. De esta manera, habría una situación a ajustar con la televisora de cara al próximo torneo, donde podrían emigrar.

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Hay que recalcar que no hay una fecha de vencimiento que se haya hecho pública en este contrato, sólo se reveló que a partir del Apertura 2026 estarían formando parte de esta televisora. Pero en caso de que no lleguen a un acuerdo, los azulgranas podría irse con la competencia en TUDN, aunque es algo que no está concreto.

En síntesis