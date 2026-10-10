Las 'Águilas' descolocaron al lucir una playera particular en el cruce de esta noche contra 'La Pandilla'.

El Clásico Tapatío es interesante por sí mismo, pero en esta ocasión será una “previa” para otro plato fuerte del sábado: América y Rayados se cruzarán en el Estadio Azteca. Los de Monterrey visitan Ciudad de México para enfrentar al equipo más grande de la ciudad, que quiere estirar la ventaja en la cima del Apertura 2026.

Publicidad

En el juego de esta noche en el Coloso de Santa Úrsula, las ‘Águilas’ usarán una camiseta especial diferente a la titular. Bajo la iluminación de ciertas cámaras de la cancha puede parecer similar, pero en la transmisión general se nota visiblemente distintiva. El América tiene un motivo para no usar ninguna de las playeras habituales.

El contexto detrás del reemplazo de la jersey titular surge a causa del 110° aniversario de la institución. El mismo se cumple este 12 de octubre, pero como el partido más cercano es el de hoy ante Rayados, se celebrará con anterioridad. El América cumple años y habrá una gran fiesta este sábado en las inmediaciones y dentro del Estadio Azteca.

La camiseta especial del América para el encuentro cotnra Monterrey es de color crema, con un diseño retro basado en los ídolos históricos. No tendrá el tono amarillo brillante de la titular, en homenaje a los años ’70, donde el equipo era conocido como “Los Cremas”. La estética clásica de aquella época tenía ese color en la jersey titular.

Publicidad

En esta nueva playera, a la derecha se incorporará un escudo histórico con sus letras “C” y “A”, iniciales de Club América, con el dibujo del continente por detrás de ambas. Por encima estará ubicado el logotipo del ‘Treffoil’ de la marca de indumentaria Adidas, que realiza los modelos que usualmente visten las Águilas en sus partidos oficiales.

La camiseta especial que vestirá el América ante Rayados.

Como se puede observar, la camiseta tendrá un cuello redondo azul y terminacioens azules en las mangas a los costados. Además, se colocará un parche “110” en la manga izquierda, para simbolizar los años de vida que cumplirá el América. Según los principales trascendidos, a la venta tendrá un costo aproximado de 2000 pesos mexicanos.