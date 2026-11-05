Un grupo de futbolistas podría perderse la última jornada si son sancionados este fin de semana.

La jornada 16 del Apertura 2026 cuenta con numerosas aristas para analizar que se desprenden de lo que está a punto de acontecer. Los clubes se juegan la vida de cara a la Fiesta Grande, y para colmo podrían perder futbolistas clave en la recta final. Aunque necesitan a todos a disposición, algunos están caminando sobre la cornisa.

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En esta penúltima fecha de la fase regular, hay un grupo importante de jugadores al límite de tarjetas amarillas. En cada caso, si reciben una amonestación en esta jornada 16, deberían cumplir un partido de sanción justo en la definición de la semana que viene. Por ello, tendrán que cuidarse para evitar castigos que puedan ser devastadores.

Antes de comenzar la nueva tanda de encuentros, son ¡19! los nombres en riesgo de suspensión pensando en la jornada decisiva de esta Liga MX. Los mismos se distribuyen entre doce equipos diferentes del campeonato, en tanto que seis no tienen ningún jugador apercibido. La gran mayoría deberá estar alerta a este episodio posible.

De los equipos que hoy están en puestos de Liguilla, América, Atlas, Toluca, Xolos y León están sumergidos en este dilema con futbolistas. Al mismo tiempo, Chivas, Cruz Azul y Santos no poseen ningún jugador al límite de tarjetas amarillas, de los clubes en zona de Playoffs. La jornada 16 del Apertura 2026 puede causar muchos efectos.

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Los jueces tendrán un rol clave en la J16 [foto: Getty]

Todos los jugadores al límite de tarjetas amarillas del Apertura 2026:

Estos son los futbolistas apercibidos previo al desarrollo de la jornada 16 del campeonato del futbol mexicano, ordenados por club:

América: Erick Sánchez.

Erick Sánchez. Atlante: Eugenio Pizzuto y Nicolás Carrera.

Eugenio Pizzuto y Nicolás Carrera. Atlas: Manuel Capasso.

Manuel Capasso. Atlético San Luis: –

– Chivas: –

– Cruz Azul: –

– FC Juárez: Denzell García, Guilherme Castilho y Jesús Murillo.

Denzell García, Guilherme Castilho y Jesús Murillo. León: Juan Guevara.

Juan Guevara. Monterrey: Óliver Torres y Ricardo Chávez.

Óliver Torres y Ricardo Chávez. Necaxa: Emilio Rodríguez.

Emilio Rodríguez. Pachuca: Oussama Idrissi.

Oussama Idrissi. Puebla: –

– Pumas: Pedro Vite.

Pedro Vite. Querétaro: Daniel Parra, Paulo Víctor y Santiago Homenchenko.

Daniel Parra, Paulo Víctor y Santiago Homenchenko. Santos Laguna: –

– Tigres: –

– Toluca: Franco Romero y Hélio Nunes.

Franco Romero y Hélio Nunes. Xolos: Adonis Preciado.