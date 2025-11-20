¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla en Pachuca vs. Pumas UNAM por Play-In del Apertura 2025?

Pumas UNAM tendrá una prueba determinante este jueves cuando visite a Pachuca en el Estadio Hidalgo desde las 19:00 horas de la CDMX, en un duelo clave del Play-In del Apertura 2025. El equipo universitario llega con la obligación de ganar para seguir soñando con un lugar en la Liguilla, luego de haber cerrado la fase regular en la décima posición y clasificando sobre la hora.

Publicidad

Publicidad

Los Tuzos, por su parte, finalizaron novenos en la tabla, lo que les otorga la ventaja de jugar este compromiso en casa. La presión es total para ambos lados: el perdedor quedará automáticamente eliminado del torneo, mientras que el vencedor obtendrá la oportunidad de disputar un partido más frente al perdedor del cruce entre Xolos de Tijuana y FC Juárez.

Pumas no podrá contar con uno de sus futbolistas que suele ser habitual. Se trata de Adalberto Carrasquilla, una baja que modifica los planes de Efraín Juárez justo en un partido decisivo.

Adalberto Carrasquilla en Pumas (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

A pesar de que durante la semana se especuló con una posible suspensión por la fuerte entrada que protagonizó frente a Kevin Mier, la ausencia del jugador no está relacionada con ninguna sanción disciplinaria directa. La razón va por otro lado.

El motivo de la ausencia de Carrasquilla

Adalberto Carrasquilla recibió tarjeta amarilla en aquella jugada contra el guardero colombiano y, debido a la acumulación de amonestaciones, quedó automáticamente inhabilitado para este encuentro del Play-In. Se trata, entonces, de una suspensión reglamentaria y no de una decisión adicional del comité disciplinario.

ver también ¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

Si Pumas logra superar a Pachuca en el Hidalgo, el mediocampista panameño podrá volver a estar disponible para el siguiente compromiso, el cual definiría si los universitarios alcanzan finalmente los cuartos de final del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

En síntesis