¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025

Después de la intensa fecha FIFA, el futbol mexicano retoma actividad y este jueves regresan las emociones con los duelos del Play-In del Apertura 2025. Esta instancia será determinante para conocer qué equipos avanzarán a los cuartos de final y cuáles deberán despedirse de la competencia.

Uno de los enfrentamientos más llamativos de la jornada será el Pachuca vs. Pumas UNAM, que se disputará a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo. Esta serie no entrega un boleto directo a la Liguilla, pero sí permite jugar el partido decisivo por el último cupo ante el perdedor del cruce entre Xolos de Tijuana y FC Juárez, que también se medirán hoy.

El sistema del Play-In vuelve a generar suspenso, ya que Xolos y Juárez, por haber terminado mejor en la tabla general, cuentan con la ventaja de poder clasificar directamente. El ganador de ese encuentro entrará de lleno entre los ocho mejores del torneo, mientras que el derrotado tendrá una segunda oportunidad enfrentando al ganador del duelo entre Tuzos y Universitarios.

Pachuca llega motivado por su condición de local y con la obligación de aprovechar el apoyo de su gente en un duelo que podría extender su participación en el torneo. Del otro lado, Pumas busca demostrar que está para competir en instancias definitivas y que puede superar la presión de jugar como visitante en un escenario complicado como lo es el Hidalgo.

Los dirigidos por Efraín Juárez clasificaron a último momento y quieren demostrar que pueden clasificarse para todavía poder soñar con ese título tan deseado por los aficionados.

¿El encuentro será por TV abierta?

En cuanto a la transmisión, muchos aficionados se preguntan si este encuentro estará disponible en televisión abierta. La respuesta es no: el duelo podrá seguirse únicamente por plataformas y canales de televisión de paga. La emisión del partido estará disponible de manera exclusiva a través de Caliente TV y FOX One, que tendrán los derechos para todo el territorio mexicano.

