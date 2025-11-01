Es tendencia:
¿Por qué no juega Alexis Vega en Atlas vs. Toluca por la Jornada 16 del Apertura 2025?

El atacante mexicano no será parte del compromiso de los Diablos Rojos ante los Zorros por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Alexis Vega no será parte del duelo de Toluca ante Atlas por el Apertura 2025
Alexis Vega no será parte del duelo de Toluca ante Atlas por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca visita a Atlas este sábado 1° de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara. Con objetivos dispares, ambos equipos van por la victoria para poder cumplirlos.

Mientras espera por Alexis Vega, Toluca recupera dos jugadores para la definición del Apertura 2025

Para este encuentro, el director técnico Antonio Mohamed no contará con un jugador que es indiscutido. El atacante Alexis Vega no estará disponible y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el futbolista se lesionó el partido anterior y presenta lesión muscular grado II del semitendinoso del muslo izquierdo, y estará entre 3 y 4 semanas inactivo.

¿Quién será el reemplazo de Alexis Vega en Atlas vs. Toluca? 

Con esta noticia, el delantero Helinho se sumará al conjunto inicial por una de las bandas e intentará demostrarle al técnico que puede ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene. 

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Atlas sin Alexis Vega? 

Sin Alexis Vega el conjunto escarlata formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Zorros: González; Barbosa, Pereira, Del Villar, Gallardo; Ruiz, Castro, Romero; Helinho, Angulo y Paulinho.

¿Cuánto le falta a Toluca para cumplir la regla de menores del Apertura 2025 y evitar la sanción?

En síntesis 

  • Alexis Vega no juega en Atlas vs. Toluca por una lesión muscular grado II en el muslo.
  • El jugador Alexis Vega estará inactivo por un periodo de entre 3 y 4 semanas.
  • Helinho reemplazaría a Alexis Vega en la alineación titular de Toluca.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
