Toluca cuenta con la seguridad de ya tener en el bolsillo su clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, hay una situación que mantiene intranquilos tanto a los directivos como a los aficionados del conjunto escarlata, dadas las circunstancias en las que llega el club al cierre de la fase regular: la posición del equipo en la tabla de la regla de menores.

Actualmente, a diferencia de campañas anteriores donde en este aspecto lo habían hecho mejor, los ‘Diablos Rojos’ son la escuadra que menos espacio le dio a sus canteranos en esta Liga MX: Toluca se ubica en la última colocación en la sumatoria de minutos de sus juveniles, seguido por Tigres y Monterrey, los otros dos con plantillas poderosas y con figuras que tienen más lugar.

¿Cuántos minutos acumula Toluca en la regla de menores del Apertura 2025?

En la actual temporada y luego de quince jornadas de campeonato, el equipo choricero suma apenas 932 minutos de sus futbolistas menores, a falta de dos fechas para que se acabe el tiempo. Tal fue mencionado, los otros integrantes del podio de los peores equipos en esta tabla son los ‘Universitarios’ [955 minutos] y los ‘Rayados’ [980 minutos], que también están lejos del piso exigido por las autoridades y el reglamento.

¿Cuántos minutos le faltan a Toluca en la regla de menores del Apertura 2025?

Para cumplir con los parámetros dispuestos por la normativa oficial, los Diablos Rojos deben acumular otros ¡238 minutos más! Se trata de una alta cantidad, dado que hoy en día el Toluca no tiene tantos menores asentados en el primer equipo, como para darles tanto lugar en las últimas dos fechas del torneo, donde el campeón defensor se juega el liderato definitivo de la fase regular.

¿Qué sanción recibiría Toluca si no cumple con la regla de menores?

En caso de no alcanzar la base establecida por la reglamentación de la Liga MX (1.170 minutos, piso que fue elevado para fomentar la inclusión de canterano), el castigo será una quita de 3 puntos en la tabla general. Semejante sanción podría costarle muy caro, ya que podría perder la punta del campeonato, una futura localía en la definición y terminar cruzándose con otro poderoso en una temprana instancia de la Liguilla.

Además de la penalización deportiva, que en el caso de Toluca es la que más daño podría causarle en forma directa, la institución también podría sufrir una reducción de hasta 30% en los ingresos por derechos de formación de futbolistas, otra de las ‘multas’ reglamentarias para los clubes que no llegan a cumplir con la cantidad de minutos que se pide para estar en buena ley en la tabla de la regla de menores.

La tabla de la regla de menores del Apertura 2025 antes de la jornada 16:

En este desglose, el listado de minutos de cada uno de los clubes de la Liga MX para sus menores, a falta de dos fechas para el cierre de la fase reglar del campeonato:

