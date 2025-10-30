En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca empató 2-2 ante Pachuca en condición de local en el Estadio Nemesio Diez y, pese a continuar en el liderato, no pudo estirar la ventaja con sus más inmediatos perseguidores.

Publicidad

Publicidad

ver también Chaco Giménez expone al Turco Mohamed y lo culpa de un grave error con Alexis Vega en Toluca: “Me sorprende”

Más allá de la desilusión en el resultado, donde llegó a estar arriba por 2-0 arriba, lo que más preocupa a los aficionados y al entrenador Antonio Mohamed es la lesión de una de sus máximas figuras, Alexis Vega, quien conforma una dupla letal con Paulinho.

Cuando el partido estaba 2-2,Vega, tras una corrida por la banda izquierda, frenó en seco e inmediatamente pidió el cambio. El jugador se tiró en el campo de juego visiblemente dolorido y fue atendido por los médicos del equipo. En los momentos previos a desplomarse se tomó el posterior del muslo izquierdo, dejando entrever una dolencia muscular en aquella zona.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Ahora dieron a conocer la lesión y cuánto tiempo estaría ausente: “Nuestro jugador Aleixs Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado II del semitendinoso del muslo izquierdo. De acuerdo con su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximados de 3 a 4 semanas“.

Con este tiempo de ausencia, el futbolista no estará a disposición para los duelos de la Jornada 16 y Jornada 17 de la Fase Regular ante Atlas y América. Recién podría estar a disposición para el partido de Ida de los Cuartos de Final, pautados para jugarse entre el 26 y 27 de noviembre.

ver también Antonio Mohamed rompió el silencio y dio detalles de la lesión de Alexis Vega que preocupa a Toluca

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca estará visitante a Atlas en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara, donde el cuadro escarlata intentará ganar para asegurar el liderato. El duelo será el próximo sábado 1° de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México).

Publicidad

Publicidad

En síntesis