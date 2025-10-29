El Toluca se prepara para afrontar la recta final de un certamen donde tiene un objetivo claro: lograr el bicampeonato. Los ‘Diablos Rojos’, últimos ganadores de la Liga MX, continúan con el plan y siguen firmes en la defensa del título, llegando a las últimas jornadas de la fase regular en lo más alto de la tabla de posiciones y con tres títulos en el brazo en pocos meses.

En ese camino rumbo a una nueva consagración, el conjunto escarlata se ha topado con un obstáculo imprevisto: la lesión de Alexis Vega, ocurrida el último fin de semana. Su capitán, que fue la gran figura del Apertura conquistado por Toluca, será baja por algunas semanas y es una incógnita si llegará en su plenitud al comienzo de la Liguilla del corriente Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, mientras los médicos trabajan de cerca con el referente del equipo choricero, Antonio Mohamed ha recibido buenas noticias. Así como no tendrá a Alexis para las últimas dos fechas de la fase regular, también recuperará a dos jugadores que dejaron la enfermería y están para volver. Además, se trata de precisamente un par de futbolistas que ocupan el mismo lugar del campo que Vega.

Los dos nombres que estarán de regreso y a disposición para ser utilizados ante Atlas y América son Helinho y Juan Pablo Domínguez. En el caso del extremo brasileño, ya superó una lesión muscular que lo había afectado en el último tiempo, mientras que por el lado del atacante mexicano, se encuentra rehabilitado tras una delicada lesión de rodilla.

