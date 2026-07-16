Dónde ver EN VIVO Xolos vs. Tigres por la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX: canales de TV y streaming

Xolos de Tijuana y Tigres UANL se enfrentan por la primera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. Estos son los horarios, los canales de TV y la plataforma de streaming que transmitirá el partido en vivo.

Este jueves comienza una nueva temporada de la Liga MX. Mientras resta un solo partido para que finalice el Mundial 2026, el fútbol mexicano vuelve a la acción con el inicio del Torneo Apertura 2026, un certamen que genera una gran expectativa entre los aficionados.

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La primera jornada tendrá dos encuentros. En primer turno, Necaxa recibirá a Atlante en el Estadio Victoria, mientras que más tarde Tigres UANL visitará a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en uno de los duelos más atractivos del día.

Sin embargo, los aficionados de Tigres deberán tener en cuenta un detalle importante antes del partido. El encuentro ante Xolos no será transmitido por televisión abierta, por lo que quienes deseen seguir el debut del equipo en el Apertura 2026 deberán recurrir a una plataforma de pago.

¿Dónde ver Xolos de Tijuana vs. Tigres EN VIVO?

El partido entre Xolos de Tijuana y Tigres UANL podrá seguirse a través de las siguientes señales:

Transmisión por TV: FOX.

FOX. Streaming: FOX One.

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En ambos casos, los aficionados deberán contar con una suscripción de pago, ya que el encuentro forma parte de los derechos exclusivos de FOX One y no estará disponible por televisión abierta. De esta manera, quienes quieran ver el debut de Tigres en el Apertura 2026 tendrán que acceder al servicio contratado para disfrutar del partido en vivo.

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