¡Se acercan las instancias decisivas! Tan sólo quedan dos fechas para conocer los cruces de la fase eliminatoria, y cada partidos cuenta: este fin de semana, se celebrará la jornada 16 del Torneo Apertura 2025, con nueve enfrentamientos que serán trascendentales para las posiciones finales de la campaña. Conoce aquí cómo se organizó esta nueva fecha en la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Pocas veces ha ocurrido algo similar a lo que está aconteciendo en esta fase regular: el Torneo Apertura llega al cierre con ¡los primeros cinco equipos unidos en sólo tres puntos! Desde el líder Toluca hasta Monterrey, último integrante del “top five”, sólo hay tres unidades de distancia, y eso le pondrá un condimento especial a los compromisos que cada uno jugará esta fecha.

¿Cuándo comienza la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX?

La penúltima fecha del torneo de Primera División del futbol mexicano dará inicio este viernes 31 de octubre, en el cierre del mes, a partir de las 19.00 horas, con una agenda a doble turno. En el primer día de actividad del fin de semana se disputarán tres encuentros, al igual que en los dos días posteriores que completarán la decimosexta jornada.

ver también Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el hat-trick de ‘Hormiga’ González en Chivas vs. Atlas

¿Cuál es el mejor juego de la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX?

En este fin de semana, todas las miradas y los focos se los llevará el mítico Clásico Regio, una rivalidad histórica y tradicional del futbol mexicano, que pondrá frente a frente en el Gigante de Acero a los Rayados de Monterrey y a Tigres UANL: no sólo tiene importancia en el sentido ‘cultural’ del cruce, sino que de haber un ganador, llegará a la cima del campeonato. ¡Choque de titanes!

Publicidad

Publicidad

Monterrey y Tigres vuelven a verse las caras [Foto: Getty]

¿Cómo se jugará la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Los días, horarios y transmisiones designados para cada uno de los partidos de esta fecha, a falta de tan sólo dos semanas de la fase eliminatoria, son los siguientes:

Viernes 31 de octubre:

Necaxa vs. Santos Laguna: 19.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network, Claro Sports, Pluto TV y ViX Premium.

19.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network, Claro Sports, Pluto TV y ViX Premium. Atlético San Luis vs. FC Juárez: 21.00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium.

21.00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium. Puebla vs. Cruz Azul: 21.05 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network, Caliente TV y FOX One.

Publicidad

Publicidad

Sábado 1 de noviembre:

Atlas vs. Toluca: 17.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

17.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Monterrey vs. Tigres: 19.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

19.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. América vs. León: 21.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

Domingo 2 de noviembre:

Pumas vs. Xolos: 12.00 horas por TUDN, Las Estrellas y ViX Premium.

12.00 horas por TUDN, Las Estrellas y ViX Premium. Querétaro vs. Mazatlán: 17.00 horas por Caliente TV y FOX One.

17.00 horas por Caliente TV y FOX One. Pachuca vs. Chivas: 19.00 horas por Caliente TV y FOX One.