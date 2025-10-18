Toluca, puntero parcial de la fase regular además de defensor del título, tendrá un desafío importante esta tarde para mantener el liderato del Torneo Apertura 2025, cuando regrese al Estadio Nemesio Diez para reencontrarse con su afición y verse las caras ante Querétaro, en un compromiso donde los ‘Diablos Rojos’ son favoritos.

El conjunto escarlata cuenta con prácticamente toda la plantilla a disposición para el juego de este sábado. Sin embargo, hay una ausencia sorprendente en la alineación: Federico Pereira no aparece en el once inicial de Toluca para enfrentar a los ‘Gallos Blancos’. El zaguero uruguayo comenzará en el banco de suplentes y es noticia.

El héroe de la Campeones Cup es el único titular indiscutido de los centrales y por eso asombra su falta en la formación de este cruce con Querétaro. El charrúa no se pierde un partido ¡desde febrero! pero en esta oportunidad le tocó salir del once. Sin embargo, Antonio Mohamed tiene una justificación para quitarlo del equipo para este desafío.

Toluca, sin Federico Pereira para recibir a Querétaro [Foto: Getty]

En esta ocasión, Federico Pereira no será de la partida ante el elenco blanquinegro dado que forma parte de la planificación de “rotación” del cuerpo técnico para mantener a todos los futbolistas con la misma cantidad de minutos, dosificar cargas y además, darle la oportunidad a otros que no venían jugando y sostener la competencia interna.

Si bien no es una práctica muy habitual en el futbol mexicano, el ‘Turco’ es uno de los técnicos que más cambia los equipos de un juego a otro, para que todos los futbolistas se sientan con confianza y con posibilidades de ser titulares. Es cierto, el entrenador argentino puede darse ese lujo dado que cuenta con una plantilla con mucha jerarquía y variantes.

Con la ausencia de Federico Pereira, la alineación titular de Toluca para recibir a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro será la siguiente manera: Hugo González; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everaldo López, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz; Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega; Paulinho. Salvo por el uruguayo, por Barbosa (táctico) y por Luan (lesión), es el once de gala del ‘ChorizoPower’.

El partido Toluca vs. Querétaro se llevará a cabo HOY sábado 18 de octubre, con sede en el Estadio Nemesio Díez, desde las 17.00 horas del Centro de México, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro contará con la transmisión en vivo y en directo para todo el territorio nacional, de las pantallas de Azteca 7, Caliente TV, Tubi y Azteca Deportes Network.