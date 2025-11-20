Es tendencia:
¿Por qué no juega Frank Boya en Xolos vs. Juárez por el Play-In del Apertura 2025?

El mediocentro camerunés no será parte del duelo de la Jauría ante los Bravos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

En el marco del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MXXolos recibe a Juárez este jueves 20 de noviembre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Ambos conjuntos necesitan la victoria para avanzar en el torneo mexicano.

Para este encuentro, el estratega Sebastián Abreu no contará con una pieza clave que es titular. El mediocentro camerunés Frank Boya no será titular y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el jugador sufrió una ruptura parcial de los ligamentos cruzados de la rodilla y será baja por varios meses.

¿Quiénes será el reemplazo de Frank Boya en Xolos vs. Juárez?  

Con esta noticia, el mediocentro Kevin Castañeda tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en el Clausura 2026 del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Xolos vs. Juárez sin Frank Boya?  

Sin Frank Boya, el conjunto rojinegro formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Bravos: Rodríguez; Castañeda, Vega, Bilbao, Fernández; Arciga, Tona, Gómez, Blanco; Mora y Mourad.

