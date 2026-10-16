Gilberto Mora acaba de cumplir 18 años y esta efeméride ha contraído múltiples repercusiones sobre su futuro: es que ya está reglamentariamente listo para ser vendido a Europa. La máxima promesa del futbol mexicano está más calmo en ese sentido que muchos fans, que quieren desesperadamente que el crack se vaya a jugar a la elite.

Publicidad

Con el aniversario del juvenil, trascendieron diferentes versiones de clubes grandes a los que podría ir, cifras exorbitantes en que podrían comprarlo y más rumores fuertes. Ante tanto revuelo, César Luis Merlo trajo detalles exclusivos sobre la novela de lo que sucederá con Gilberto Mora a partir de ser ahora un jugador ‘mayor de edad’.

En primer lugar, el especialista en fichajes sostuvo que todo lo que se platicó de una venta por 50 millones es falso, ya que no solo no hay nada firmado sino que ni llegaron ofertas. “Hay mucha cosa que se inventa y mucha fabulación, también personas que instalan al jugador y hacen su juego”, señaló el reportero respecto a la labor de Rafaela Pimenta.

Todo México deposita su fe en Gil Mora [Foto: Getty]

Publicidad

Siguiendo esa línea, el periodista anticipó que es poco probable que Xolos venda a su joya en el próximo invierno. “En Europa el mercado de enero no es tan fuerte, el mercado grande es el de mitad de año”, apuntó César Luis Merlo en torno a tantas especulaciones. El enviado argentino realizó un ‘llamado a la tranquilidad’ para no anticiparse a los hechos.

Por otra parte, el corresponsal quiso acabar con la discusión del monto en el que Xolos venderá a Gilberto Mora a Europa, descartando los rumoreados 50 millones. En ese sentido, CLM señaló: “personas del mundo del futbol me dicen entre 20 y 30 millones, los jugadores valen lo que el mercado manda, lo sabremos cuando empiecen a llegar ofertas”.

Lo bueno y lo malo de Gilberto Mora, según César Luis Merlo:

El especialista en mercado de pases aprovechó para aclarar un punto en contra de Gilberto Mora a la hora de definir su próximo destino y el dinero que recibirá Xolos. “El problema de Gil es su físico, es chico para lo que es el futbol europeo, que busca jugadores más altos y más fuertes. Sin embargo, es un chico aplicado, entrena, tiene una cabeza centrada, no es indisciplinado, y además tiene 18 años y un Mundial”, afirmó el periodista al respecto.

Publicidad

Por último, César Merlo realizó una aclaración y sentenció que no hay muchas chances de que Real Madrid, Barcelona o Liverpool sean sus destinos, como se filtró esta semana. “No se va a ir un club top a nivel mundial, a excepción de si aparece un club grande que puede comprarlo y luego prestarlo a algún europeo para que se adapte al continente y se desarrolle”, concluyó el argentino, con información del fenómeno de la Selección Mexicana.