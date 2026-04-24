El escándalo tras el juego entre Toluca y América por el Clausura 2026 de la Liga MX sigue dejando coletazos y ahora se han conocido nuevas sanciones para los Diablos Rojos que diezmarán a la plantilla de cara al duelo ante León por la Jornada 17.

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Ahora, tras perder a Helinho por tres jornada, volviendo en unos potenciales Cuartos de Final del certamen nacional, el cuadro escarlata conoció más sanciones hacia sus jugadres tras expedirse la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Así lo manifestó la periodista Adriana Maldonado a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Marcel Ruiz y Santiago Simón suspendidos un partido por presuntos insultos al árbitro. Ambos jugadores se pierden la jornada 17 ante León“. El cuadro rojo tendra que parchear a su equipo titular ante la Fiera.

Confirmado.



Marcel Ruiz y Santiago Simón suspendidos un partido por presuntos insultos al árbitro.



Ambos jugadores se pierden la jornada 17 ante León. https://t.co/MTS3r4N5ej — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) April 24, 2026

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Cabe recordar además que el entrenador Antonio Mohamed recibió un juego de sanción y una multa económica. Sahyr Mohamed, auxiliar, también fue castigado con un partido y multa. En las Águilas, Henry Martin fue suspendido por un juega y Alejandro Zendejas recibió solo multa económica.

Las penas no quedaron allí: directivos y cuerpo técnico de ambos clubes recibieron una multa económica por la conducta impropia en el trayecto a vestidores. Y el Estadio Azteca fue castigado por multa económica por la conducta desplegada por la afición en las gradas.

¿Cuándo juega Toluca por la Jornada 17 del Clausura 2026?

De cara a poder cerrar la Fase Regular con una sonrisa y escalar alguna posición en la tabla, el bicampeón de la Primera División de México recibirá a León en el Estadio Nemesio Diez este sábado 25 de abril desde las 19:05 horas (Ciudad de México).

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En síntesis