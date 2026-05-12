En una campaña que ha tenido alegrías y tristezas, Toluca tiene la posibilidad de cerrar el semestre con un broche de oro que les dejaría mejor sabor de boca: ganar la Concachampions 2026. Los ‘Diablos Rojos’ vienen de llevarse un cachetazo en la Liguilla de la Liga MX, sin poder lograr el tricampeonato, e intentarán reencontrarse con la gloria.
Luego de la eliminación en cuartos del Clausura ante Pachuca, el cuadro escarlata debe cambiar el chip rápido y empezar a pensar en lo que viene: la final ante Tigres UANL del 30 de mayo. El elenco universitario será el oponente que tendrá que superar Toluca para poder volver a ser campeón internacional, en lo que será un desafío para nada sencillo.
Con vistas a esa definición del trofeo de CONCACAF Champions Cup, se vienen dos semanas y media de preparación y descanso para el equipo choricero. En ese receso de partidos, Antonio Mohamed buscará tratar de recuperar a sus lesionados y adolecidos. La enfermería del Toluca está bastante poblada y el cuerpo técnico sigue a todos de cerca.
En el podcast escarlata El Rincón del Diablo pudieron acceder a fuentes del club y revelaron estos ocho ‘tocados’ con sus respectivos partes médicos de cara a la final:
- Everardo López: distención en la rodilla.
- Luan García: distención en la rodilla.
- Federico Pereira: lesión miofascial.
- Jesús Angulo: sobrecarga muscular.
- Helinho: sobrecarga muscular.
- Paulinho: sobrecarga muscular.
- Oswaldo Virgen: desgarre muscular.
- Franco Rossi: lesión en el hombro.
Fede Pereira, una baja que Toluca sintió mucho [Foto: Getty]
En base a las situaciones de salud de cada uno, Pereira, López, Angulo, Helinho y Paulinho podrían llegar al partido ante Tigres por los plazos de recuperación si evolucionan favorablemente. De todos modos, los médicos del Toluca los irán evaluando día a día, sin apresurar los tiempos y buscando que la mayor cantidad de jugadores puedan estar disponibles para Concachampions.
Cabe recordar que, además de los futbolistas que están entrenando diferenciado por sus lesiones o molestias, Toluca tampoco cuenta ni contará con Alexis Vega y Jesús Gallardo. Tras la polémica en semis de CONCACAF, ambos seleccionados continuarán en la concentración mundialista de México y verán por TV la final que disputarán sus compañeros. Mohamed y un trabajo duro para acomodar fichas…