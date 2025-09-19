Tijuana y Club León serán los equipos encargados de ponerle un cierre a la agenda futbolera de viernes en la Liga MX: en un Estadio Caliente que contará con un buen marco de aficionados, los ‘Xolos’ recibirán a ‘La Fiera’, en la continuidad de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. Ambos, necesitados de puntos para acercarse a los primeros puestos.

En la antesala del encuentro de esta noche en Baja California, se ha confirmado que James Rodríguez no participará del juego y no integra siquiera la delegación que viajó hacia Tijuana para afrontar el partido: el colombiano no sólo no será de la partida sino que tampoco integrará el banco de suplentes de León, para mala fortuna del equipo esmeralda.

En esta ocasión, la razón de la ausencia del colombiano tiene un trasfondo muy particular: Diario AS ha revelado, con fuentes dentro del Club León, que el enganche se bajó por decisión propia por no querer jugar en césped sintético. Sí, algo muy similar a lo que ocurrió en las últimas semanas en Sudamérica, con Neymar Jr en el Santos de Brasil.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez regresará la próxima fecha en León [Foto: Prensa León]

Esta particular determinación surge de una serie de molestias físicas que lo aquejaron recientemente al volante ofensivo, que para evitar una posible lesión muscular optó por quedarse en Guanajuato. El “10” continúa buscando esa regularidad y continuidad que lo lleven a alcanzar su mejor nivel, algo que no encuentra desde hace un tiempo y León lo siente.

En la última rueda de prensa, además, Eduardo Berizzo había anticipado que James podría descansar y expresó su disgusto porque la pasada jornada de Eliminatorias Sudamericanas dejaron al experimentado mediocampista muy agotado y golpeado. Consciente de esa situación, el entrenador aceptó la decisión del ex Real Madrid y utilizará otros jugadores.

Publicidad

Publicidad

ver también Club León anunció la salida de dos jugadores importantes y la afición reclamó a pulmón: “¿Y los fichajes?”

¿Cuándo y dónde ver Xolos vs. León por el Apertura 2025?

El encuentro entre Tijuana y Club León se llevará a cabo HOY viernes 19 de septiembre, con sede en el Estadio Caliente, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El compromiso contará con la transmisión en vivo y en exclusiva de las pantallas de Fox y Caliente TV.