En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, Club León recibe a Querétaro con la intención de ganar para escalar en un tabla de posiciones donde quedó muy atrás. El partido será este sábado 30 de agosto desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Nou Camp de la ciudad de León.

Para este duelo, el director técnico Eduardo Berizzo no contará con una pieza que venía siendo titular. El mediocentro Jordi Cortizo estará ausente y no será parte del duelo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Jordi Cortizo en León vs. Querétaro?

Con esta noticia, el volante James Rodríguez se sumará al mediocampo del equipo y vuelve a ser parte del onceno inicial, siendo además una referencia del equipo. De esta manera, el cuadro al mando del estratega argentino intentará ser punzante con el colombiano.

¿Cuál será la alineación de León vs. Querétaro sin Jordi Cortizo?

Sin Jordi Cortizo el conjunto esmeralda formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: García; Santos, Barreiro, Bellón, Reyes; Fonseca, Echeverría; Rodríguez, Beltrán, Díaz; y Alvarado.