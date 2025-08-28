Una nueva temporada comenzó en el futbol mexicano hace unas semanas atrás y ya se empiezan a definir qué equipos serán los candidatos a pelear por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Mucho más se esperaba del Club León, equipo que dirige Eduardo Berizzo y que debe mejorar mucho si quiere recuperar el nivel que supo mostrar en el comienzo del Clausura 2025.

Los resultados hasta el momento no han sido buenos, dado que han sumado tan solo siete puntos sobre los 18 que hubo en juego y, si bien están en el Play-In, no les alcanzará para competir ante los mejores. El inicio de temporada ha generado preocupación en la afición y la directiva del equipo.

Y además, en las últimas horas, el equipo recibe un duro golpe de cara a lo que se viene, ya que se confirmó la venta de uno de los titulares de la plantilla que seguirá su carrera en el futbol brasileño. Hablamos de Adonis Frías, defensor central argentino que jugará en el Santos de Neymar Jr.

Según informaron César Luis Merlo junto a Lucas Musetti y Flavio Latif, los brasileños pagarán 4 millones de dólares por la ficha del futbolista del equipo mexicano. La operación deja a León con la necesidad de reforzarse para no perder competitividad en el torneo.

Santos busca reforzarse de la mejor manera

El Peixe no está pasando por su mejor presente futbolístico a pesar de tener a Ney en su equipo. Actualmente están peleando el descenso, ya que se encuentran a 2 puntos del último club que está perdiendo la categoría actualmente, que es el Vitória.

Por lo tanto, la directiva está en la búsqueda de fichajes importantes que puedan mejorar el rendimiento y asegurar la permanencia en la Primera División de Brasil. La incorporación de Frías será importante para tener más variantes en la defensa.

