Pumas UNAM no está pasando por su mejor presente futbolístico y los resultados lo demuestran. Si bien el equipo que dirige Gustavo Lema ganó su último partido por 1-0 ante Mazatlán por la sexta jornada de la Liga MX, los aficionados no están para nada conformes con el rendimiento que están mostrando en el comienzo de la temporada.

La semana pasada, cayeron por 2-1 ante Cavalry de Canadá por la ida de la primera fase de la Concachampions en condición de visitante y este jueves 13 de febrero a las 19 hs de la CDMX, buscarán dar vuelta la serie en su estadio para no irse eliminados antes de tiempo.

Previo al partido frente al Mazatlán que se disputó en el día de ayer, uno de los futbolistas de Pumas, Robert Ergas, vivió un momento algo incómodo con un aficionado del equipo, dado que se cruzó con él en redes sociales luego de que le pidieran que no siga en el equipo.

“Debes irte con Lema, tus centros no llegan a nada, no sé por qué eres titular si no te lo has ganado. Y todavía te enojas porque dicen tus verdades, mejor agarra tus maletas tú y Lema, y lárguense del equipo, pero ya”, le escribió el aficionado en una publicación de Instagram.

El futbolista no dudó y le respondió: “No te enojes, amigo. Disfruta la vida, que es linda. No te amargues por alguien que ni conoces, intenta ser feliz”. La respuesta del jugador generó reacciones divididas entre los aficionados, algunos apoyándolo por su actitud y otros reforzando las críticas por su desempeño en el campo de juego.

Gustavo Lema habló tras los abucheos del público de Pumas

“Voy a ser reiterativo, cuando la gente se expresa por lo que ve en el campo de juego, está perfecto. Después, y voy a ser reiterativo, uno puede ser más educado. Es el folclore del futbol, no me asusta. Bromeando dije que un poco los apoyo”, expresó el entrenador que sabe muy bien que hay cosas por mejorar.

