Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, torneo en el que México tendrá mucho protagonismo no solo al participar sino porque es uno de los tres países organizadores. La ceremonia contó con la presencia de Claudia Sheinbaum.

La Presidenta de México primero fue presentada en el inicio del sorteo por Gianni Infantino, el Presidente de FIFA. Y luego la mandamás del país subió al escenario junto con Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, y a Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, para expresar unas palabras.

Gianni Infantino le mencionó a Claudia Sheinbaum que México organizará una Copa del Mundo por tercera vez. ”Estamos orgullosos y orgullosas de recibir por tercera vez la Copa del Mundo. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación“.

“Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario y trabajador. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, comentó la Presidenta de México en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el recinto que albergó el sorteo del Mundial 2026.

México como organizador del Mundial 2026

El partido inaugural de la Copa del Mundo se llevará a cabo en el Estadio Azteca, el cual fue remodelado para el torneo. México dirá presente en este juego y se enfrentará con el rival que salga del bombo 2. Por otra parte, el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey) también serán sedes.

México albergará un total de 13 partidos en el Mundial 2026: 11 juegos correspondientes a la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.

