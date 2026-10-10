El capitán del cuadro regio es el gran ausente en los titulares para la visita a las Águilas y asombró a todos.

Matías Almeyda se anticipó a los acontecimientos que vendrán dentro de un rato en el Coloso de Santa Úrsula y definió en la charla táctica la formación que usará su Rayados. El entrenador argentino no se guardará a ninguno de sus jugadores disponibles para el plan de partido que preparó para hoy, pero sí a uno que está ‘tocado’.

Publicidad

Esta noche, Lucas Ocampos no será titular ante el América en la visita del Monterrey al Estadio Azteca y su ausencia generó la reacción de los usuarios en las redes. El extremo con pasado en Europa es uno de los futbolistas más desequilibrantes que tiene Rayados, y además, ya sabe lo que es marcarle a este rival de turno.

La fanaticada del cuadro regio esperaba ver al delantero argentino entre los once iniciales para el juego de hoy en la continuidad del a jornada 11 del Apertura 2026. Sin embargo, lo cierto es que aún no se encuentra al ciento por ciento físicamente y por ese motivo fue preservado a diferencia del resto de sus compañeros de plantel.

Ocampos justo le marcó al Ame la última vez [Foto: Getty]

Publicidad

Lucas Ocampos viene de perderse el partido anterior por una contractura muscular, y si bien durante la semana entrenó a la par del grupo, no lo vieron óptimo todavía. Bajo tales circunstancias, el cuerpo técnico de Rayados no lo incluyó en el equipo titular para enfrentar al América en un encuentro trascendental en el Azteca.

Más allá de este episodio, Lucas Ocampos estará entre las alternativas del banco de suplentes y podrá ingresar como relevo en caso de que Almeyda lo considere necesario hoy. Estadísticamente, además, su último gol con Rayados se lo marcó al América, en esa recordada semifinal de Leagues Cup. Esta vez podría hacerlo pero por la Liga MX.

Sin Lucas Ocampos desde el arranque, esta es la alineación confirmada de Rayados para medirse ante el América por esta nueva fecha del Apertura 2026 de la Liga MX: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; César Garza, Oliver Torres, Orbelín Pineda; Jesús Corona, Hugo Cuypers y Diego Rossi.