El mejor mediocampista de 'La Pandilla' no sumará minutos este sábado ante los rojinegros por esta causa.

La irregularidad ha sido el principal enemigo de los Rayados de Monterrey en este semestre, donde parecía podían encontar un rendimiento sostenido. Si bien tiene al DT y tiene a las figuras, aún no ha podido mantener un nivel alto como los fans esperaban para este Apertura 2026. Ahora viene de perder y necesita volver a ganar.

Publicidad

Luego de la dura caída de la semana pasada en casa ante Chivas, ‘La Pandilla’ regresa al Estadio BBVA para un nuevo desafío. En esta ocasión, se medirá ante Xolos en un juego decisivo, ya que se encuentra solo un puesto arriba y solo un punto arriba de Rayados en la tabla. Los de Tijuana también lo disputarán con uñas y dientes.

En un compromiso donde no puede regalar nada y está obligado a conseguir la victoria, el Monterrey no podrá contar con Orbelín Pineda, su mejor volante. El futbolista de la Selección Mexicana es el ‘cerebro’ del equipo en la mitad de la cancha y será una baja sensible. Para Xolos, una buena noticia no tener que enfrentarlo.

El experimentado mediocentro de Rayados no podrá ser parte del encuentro de hoy puesto que se encuentra suspendido por expulsión. Orbelín Pineda fue mandado a las duchas en el último partido del equipo por el Apertura 2026, y quedó castigado a partir de ello. Por esa razón, está inhabilitado por la Liga MX para hoy.

Publicidad

El momento de la roja a Orbelín [Foto: Getty]

En la pasada presentación del Monterrey, el jugador albiazul vio la tarjeta roja por una falta sobre Kevin Castañeda rumbo a una ocasión manifiesta de gol. El árbitro Víctor Cáceres no dudó y de inmediato expusó a Orbelín Pineda, sin ni siquiera haber ido al VAR a revisar la jugada. Posteriormente lo ratificó el Comité Arbitral.

La directiva de Rayados de Monterrey envió durante la semana una apelación para que quiten la roja, pero la Comisión Disciplinaria rechazó la apelación y sostuvo la pena. Así, Orbelín Pineda no jugará esta tarde ante Xolos por la jornada 15 y retornará el siguiente partido, ya que apenas recibió una fecha de suspensión.