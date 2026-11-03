Orbelín Pineda recibe reconocimiento en Europa

Aunque desde el inicio del Apertura 2026 Orbelín Pineda ya está en México con Rayados, formó parte importante del AEK de Atenas, también de la mano de Matías Almeyda, quien le dio la oportunidad de emigrar a Europa. Sin embargo, este martes obtuvo un reconocimiento como el mejor extranjero en la temporada 2025-26.

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Premio al mejor extranjero para Orbelín Pineda

Fue durante la madrugada de este lunes que en la 45ª edición de los Premios PSAPP los miembros de la Asociación Panhelénica de Futbolistas Profesionales votaron para que el jugador mexicano recibiera este premio, en el cual lamentablemente no pudo estar presente por sus compromisos con Monterrey en la Liga MX.

De acuerdo con la información se detalla que se debe a que también obtuvo su segundo título de liga con el AEK y durante esa temporada donde jugó en 31 ocasiones tuvo la posibilidad de marcar cinco goles y dos asistencias. Es así que el jugador logró quedarse con este premio y mandó un mensaje desde Monterrey para agradecer por ello.

“Quiero agradecerle a toda la gente por votar por el mejor jugador de la temporada. Creo que sin mis compañeros no hubiera logrado este gran premio, así es que les quiero desear lo mejor y agradecerles de todo corazón y darles un fuerte abrazo desde México a toda la gente de Atenas”. Orbelín Pineda tras ganar el premio

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Ante esto, algunos aficionados del AEK han solicitado el regreso del jugador al equipo griego y al terminar su video de agradecimiento con la frase de “Sólo AEK” puso a pensar que la posibilidad aún existe, pero por el momento sigue siendo un elemento importante para el “Pelado” más de cara al cierre del Apertura 2026.

En síntesis