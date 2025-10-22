En otra temporada extraordinaria, Toluca tendrá la posibilidad de ratificar su presente y seguir extendiendo la ventaja en la cima del Torneo Apertura, cuando visite a Xolos esta noche en el Estadio Caliente. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán aprovechar los puntos que dejó su escolta y continuar alejándose en lo más alto de la tabla de la fase regular.

En busca de un triunfo que le permita consolidarse en el liderato del campeonato, el conjunto escarlata presentará una alineación muy competitiva, pero con una novedad: Paulinho no será parte de este partido clave en casa del Tijuana. El goleador del equipo choricero no estará ni siquiera entre las alternativas del banquillo para hoy.

Pese a que los habituales titulares de Toluca serán de la partida, el portugués no verá ningún minuto este miércoles, pese a que atraviesa un presente muy dulce, encontrándose constantemente con los goles. El delantero fue marginado por decisión del cuerpo técnico, con el fin de darle descanso ante la sucesión de partidos seguidos en el calendario.

Toluca, sin Paulinho para visitar a Xolos [Foto: Getty]

Ante la baja del centroatacante de la convocatoria, Robert Morales será el reemplazante de Paulinho en la formación titular del elenco escarlata. Además, en el banco de suplentes habrá dos canteranos como alternativas ofensivas: Oswaldo Virgen y José Arroyo. El resto, defensores y volantes en una nómina con algunas ausencias extra.

Con la ausencia de Paulinho por dosificación de minutos, estos son los once elegidos de Antonio Mohamed para que Toluca salga al campo del Estadio Caliente ante Xolos: Hugo González; Diego Barbosa, Federico Pereira, Everaldo López, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz; Jesús Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega; Robert Morales.

El enfrentamiento entre Xolos de Tijuana y Deportivo Toluca tendrá lugar HOY miércoles 22 de octubre, desde el Estadio Caliente, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por la continuidad de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido se podrá sintonizar en todo el país a través de Caliente TV, FOX y FOX One.

