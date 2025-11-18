En esta Fecha FIFA del mes de noviembre por fin la Selección de Portugal consiguió su pase al Mundial 2026. Esto pudieron haberlo logrado en el mes de octubre, pero un inesperado partido ante Irlanda les cambió todo, pero aún así no se fueron a repechaje y lograron calificar de manera directa para ser contemplados.

Con esto también se confirmó el partido que tendrá la Selección Mexicana para inaugurar el Estadio Azteca (Estadio Banorte), por lo que la afición nacional estaba muy contenta de ver jugar a Cristiano Ronaldo, pero esto podría ponerse mejor porque además de ver al astro lusitano podría venir acompañado del tricampeón de goleo de la Liga MX.

Paulinho, quien ya ganó un título con el Toluca FC, también se ha convertido en tres ocasiones en el campeón de goleo, algo que ha empezado a llamar la atención en su país. Justamente, no clasificaron en octubre por esa falta de gol y es momento en el que el futbolista de los Diablos Rojos podría encontrar su oportunidad.

¿Paulinho al Mundial con Portugal?

De acuerdo con Roberto Martínez, el DT de Portugal, Paulinho es el jugador que están buscando en la escuadra lusa, por lo que en el inicio del próximo año sería una de las novedades que podríamos ver en los partidos que se vendrían ante Estados Unidos y México debido a que el estratega ya lo puso en la mira por su desempeño.

“Necesitamos un delantero centro y tenemos tres opciones, uno de ellos es Paulinho porque ha sido muy regular y está jugando muy bien, nos gusta lo que está haciendo”, mencionó el estratega. Aunque deja ver que hay otras dos opciones que podrían ser consideradas, pero en caso de que destaque en la Liguilla la posibilidad está abierta.

En síntesis