FC Juárez y Pumas UNAM se enfrentarán este martes a partir de las 21:00 horas del centro de México en la continuidad de la Jornada 10 del Apertura 2025. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, Bravos y Felinos disputarán un juego que podría ser crucial pensando en la clasificación a la Liguilla cuando faltan ocho fechas para la finalización de la etapa regular.

Con las alineaciones ya confirmadas, una de las novedades más importantes en el once inicial del equipo visitante es la ausencia de Pedro Vite. Por decisión de Efraín Juárez, el volante ofensivo ecuatoriano de 23 años iniciará desde la banca en lo que será su tercera suplencia sobre ocho partidos posibles en el torneo nacional desde que fichó por Pumas UNAM en el reciente mercado de pases.

Cabe destacar, por otro lado, que el ex Vancouver Whitecaps jugó desde el arranque en los tres partidos de Pumas en la Leagues Cup 2025. Al cabo, sus números indican que aún no anotó goles y brindó una asistencia.

Pedro Vite no formará parte del once inicial de Pumas ya que iniciará desde la banca. (Getty Images)

La ausencia de Pedro Vite no será el único cambio que realizó Efraín Juárez con respecto al empate ante Tigres UANL (1-1) en Ciudad Universitaria. Entre los relevos también estará el galés Aaron Ramsey, mientras que estos dos lugares serán ocupados por Rodrigo López y Adalberto Carrasquilla. Además, Jorge Ruvalcaba, suspendido por acumulación de amarillas, le deja su lugar a Alan Medina.