¿Por qué no juega Aaron Ramsey en FC Juárez vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?

El mediocampista galés no será de la partida ante los 'Bravos' y su ausencia sorprendió a todos. La razón de su falta.

Por Martín Zajic

Pumas, sin Aaron Ramsey desde el inicio ante Juárez.
El Estadio Olímpico Benito Juárez será el anfitrión de un prometedor enfrentamiento del Torneo Apertura 2025: en la continuidad de la décima fecha del campeonato, se verán las caras el dueño de casa, FC Juárez, y la visita, Pumas UNAM, en un atractivo encuentro que pondrá fin a la jornada de acción de este martes.

Las alineaciones del partido ya están confirmadas, y presentan una novedad inesperada, que viene por el lado de los ‘Universitarios’: en el conjunto auriazul, llamó la atención la salida del equipo de Aaron Ramsey, la figura europea que trajo Pumas en el último libro de pases, y que no será de la partida ante los ‘Bravos’.

En esta ocasión, el cuerpo técnico hizo a un lado al mediocampista galés como parte de su período de adaptación a la Liga MX: para evitar cualquier posible lesión o inconveniente físico por la continuación de partidos (fin de semana, entre-semana y fin de semana nuevamente), se decidió preservar al volante y dosificar sus minutos.

Aaron Ramsey deberá esperar para jugar ante Juárez.

Desafortunadamente para el galés, justo venía de desperdiciar un penal en la jornada anterior ante Tigres, y ahora le toca ser marginado del primer equipo. Aaron Ramsey aguardará entre los relevos de Pumas para el segundo tiempo del encuentro, y en caso de ser necesario estará a disposición para ser utilizado en el partido.

En el lugar de Ramsey y como su sustituto, Efraín Juárez colocó como titular a Adalberto Carrasquillla: el panameño había tenido unos últimos días adversos en lo personal, producto de unas líneas de fiebre que había padecido. Sin embargo, el entrenador y el cuerpo médico lo probaron, lo vieron en condiciones e irá de entrada ante Juárez.

Con la ausencia de Aaron Ramsey, el once inicial de Pumas UNAM para enfrentar a los ‘Bravos’ saldrá al campo de juego de la siguiente manera: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Alan Medina, José Luis Caicedo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla; Santiago Trigos; Guillermo Martínez.

