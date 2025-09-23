El Estadio Olímpico Benito Juárez será el anfitrión de un prometedor enfrentamiento del Torneo Apertura 2025: en la continuidad de la décima fecha del campeonato, se verán las caras el dueño de casa, FC Juárez, y la visita, Pumas UNAM, en un atractivo encuentro que pondrá fin a la jornada de acción de este martes.

Las alineaciones del partido ya están confirmadas, y presentan una novedad inesperada, que viene por el lado de los ‘Universitarios’: en el conjunto auriazul, llamó la atención la salida del equipo de Aaron Ramsey, la figura europea que trajo Pumas en el último libro de pases, y que no será de la partida ante los ‘Bravos’.

En esta ocasión, el cuerpo técnico hizo a un lado al mediocampista galés como parte de su período de adaptación a la Liga MX: para evitar cualquier posible lesión o inconveniente físico por la continuación de partidos (fin de semana, entre-semana y fin de semana nuevamente), se decidió preservar al volante y dosificar sus minutos.

Aaron Ramsey deberá esperar para jugar ante Juárez.

Desafortunadamente para el galés, justo venía de desperdiciar un penal en la jornada anterior ante Tigres, y ahora le toca ser marginado del primer equipo. Aaron Ramsey aguardará entre los relevos de Pumas para el segundo tiempo del encuentro, y en caso de ser necesario estará a disposición para ser utilizado en el partido.

En el lugar de Ramsey y como su sustituto, Efraín Juárez colocó como titular a Adalberto Carrasquillla: el panameño había tenido unos últimos días adversos en lo personal, producto de unas líneas de fiebre que había padecido. Sin embargo, el entrenador y el cuerpo médico lo probaron, lo vieron en condiciones e irá de entrada ante Juárez.

Con la ausencia de Aaron Ramsey, el once inicial de Pumas UNAM para enfrentar a los ‘Bravos’ saldrá al campo de juego de la siguiente manera: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Alan Medina, José Luis Caicedo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla; Santiago Trigos; Guillermo Martínez.