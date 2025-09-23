Es tendencia:
Las alineaciones de FC Juárez vs. Pumas UNAM por la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX

Bravos y Felinos se enfrentarán en Ciudad Juárez en un partido que podría ser clave pensando en la clasificación a la Liguilla, Así irán ambos equipos.

Por Juan Ignacio Barbieri

El encuentro comenzará a las 21:00 horas del centro de México.
© Imago7-especialEl encuentro comenzará a las 21:00 horas del centro de México.

La acción de la Liga MX no para y este martes se traslada a Ciudad Juárez, donde FC Juárez recibirá a Pumas UNAM desde las 21:00 horas (CDMX) por la Jornada 10 del Apertura 2025. Se tratará de un duelo que podría ser clave pensando en la clasificación a la Liguilla, ya que ambos equipos se encuentran en posiciones de Play-In.

Por un lado, los Bravos se sitúan novenos en la clasificación del campeonato con 12 puntos a falta de ocho jornadas para el final de la fase regular. El equipo de Martín Varini viene de caer por 3-2 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que necesita sumar puntos para evitar seguir perdiendo lugares.

En tanto, el conjunto de Efraín Juárez está séptimo con 13 puntos, a solo tres de Tigres UANL y Xolos, los últimos dos que se están quedando con boletos directo a los cuartos de final. Los Auriazules empataron por 1-1 contra Tigres UANL en su último antecedente, en un juego que contó con emociones sobre el epílogo del encuentro debido a los goles de José Juan Macías (86′) y Ángel Correa (90+2′).

En cuanto a las alineaciones, el equipo local estaría en condiciones de repetir el mismo once que jugó ante La Máquina, mientras que los visitantes presentarán un cambio obligado debido a la suspensión de Jorge Ruvalcaba por acumulación de amarillas.

La probable alineación de FC Juárez

  • Sebastián Jurado
  • Denzell García
  • Moisés Mosquera
  • Jesús David Murillo
  • Alejandro Mayorga
  • Raymundo Fulgencio
  • Guilherme Castilho
  • Homer Martínez
  • José Rodríguez
  • Rodolfo Pizarro
  • Óscar Estupiñán

La probable alineación de Pumas UNAM

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Santiago Trigos
  • José Caicedo
  • Pedro Vite
  • Aaron Ramsey
  • Alan Medina
  • Guillermo Martínez
