La acción de la Liga MX no para y este martes se traslada a Ciudad Juárez, donde FC Juárez recibirá a Pumas UNAM desde las 21:00 horas (CDMX) por la Jornada 10 del Apertura 2025. Se tratará de un duelo que podría ser clave pensando en la clasificación a la Liguilla, ya que ambos equipos se encuentran en posiciones de Play-In.

Por un lado, los Bravos se sitúan novenos en la clasificación del campeonato con 12 puntos a falta de ocho jornadas para el final de la fase regular. El equipo de Martín Varini viene de caer por 3-2 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que necesita sumar puntos para evitar seguir perdiendo lugares.

En tanto, el conjunto de Efraín Juárez está séptimo con 13 puntos, a solo tres de Tigres UANL y Xolos, los últimos dos que se están quedando con boletos directo a los cuartos de final. Los Auriazules empataron por 1-1 contra Tigres UANL en su último antecedente, en un juego que contó con emociones sobre el epílogo del encuentro debido a los goles de José Juan Macías (86′) y Ángel Correa (90+2′).

En cuanto a las alineaciones, el equipo local estaría en condiciones de repetir el mismo once que jugó ante La Máquina, mientras que los visitantes presentarán un cambio obligado debido a la suspensión de Jorge Ruvalcaba por acumulación de amarillas.

La probable alineación de FC Juárez

Sebastián Jurado

Denzell García

Moisés Mosquera

Jesús David Murillo

Alejandro Mayorga

Raymundo Fulgencio

Guilherme Castilho

Homer Martínez

José Rodríguez

Rodolfo Pizarro

Óscar Estupiñán

La probable alineación de Pumas UNAM

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Santiago Trigos

José Caicedo

Pedro Vite

Aaron Ramsey

Alan Medina

Guillermo Martínez

