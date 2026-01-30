Es tendencia:
Clausura 2026

¿Por qué no juega Pedro Vite en Pumas UNAM vs. Santos Laguna por la Jornada 4 del Clausura 2026?

El atacante brasileño no será parte del duelo de los Universitarios ante los Guerreros por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Pedro Vite no será parte del duelo de Pumas UNAM ante Santos Laguna por el Clausura 2026
Pedro Vite no será parte del duelo de Pumas UNAM ante Santos Laguna por el Clausura 2026

En el marco de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MXPumas UNAM y Santos Laguna se enfrentan este viernes 30 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Ambos conjuntos van por los tres puntos para escalar en la tabla.

Para este partido, el director técnico Efraín Juárez no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante brasileño Pedro Vite no será parte del duelo e irá al banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Pedro Vite en Pumas UNAM vs. Santos Laguna?   

Con esta noticia, el atacante mexicano Robert Morales será parte del equipo y conformorá la dupla de ataque junto al brasileño Juninho. El jugador tendrá la chance de sumar minutos y demostrarle al director técnico que puede ser una opción firme.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Santos Laguna sin Pedro Vite?

Sin Pedro Vite, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Guerreros: Navas; Rivas, Nathan Duarte, Angulo; Carillo, Garza, Carrasquilla, Medina; Morales y Juninho.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
