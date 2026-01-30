Pumas UNAM es, recién entrada la jornada 4 del campeonato, uno de los cuatro invictos que tiene este Clausura 2026. Los ‘Felinos’ todavía no han perdido en este inicio de la campaña, y ahora buscarán volver al triunfo en casa. En este nuevo desafío en CU, el cuadro local se verá las caras ante Santos Laguna, de los colistas del certamen.

En lo que va de la temporada, Pumas lleva cosechados una victoria y dos empates, alcanzado de este modo los 5 puntos. Así, se ubican en la 7° colocación de la tabla de posiciones. En su última presentación, el conjunto auriazul igualó 1-1 con Club León en Ciudad Universitaria (gol de Juninho).

Por su parte, Santos Laguna viene de un pésimo comienzo: una igualdad y dos derrotas lo estacionan con apenas 1 unidad. De este modo, se encuentran en el 17° y anteúltimo puesto. En el partido pasado, el cuadro verdiblanco empató 2-2 con FC Juárez en Torreón (tantos de Bullaude y Villalba).

Pumas y Santos se reencuentran pero en CU [foto: Getty]

La probable alineación de Pumas ante Santos Laguna:

Keylor Navas.

Pablo Bennevendo.

Natan Silva.

Ángel Azuaje.

Jesús Rivas.

Adalberto Carrasquilla.

César Garza.

Pedro Vite.

Jordan Carrillo.

Juninho.

Robert Morales.

DT: Efraín Juárez.

La probable alineación de Santos Laguna ante Pumas:

Carlos Acevedo.

José Abella.

Kevin Balanta.

Efraín Orona.

Bruno Amione.

Francisco Villalba.

Ezequiel Bullaude.

Carlos Gruezo.

Kevin Palacios

Jesús Ocejo.

Ramiro Sordo.

DT: Francisco Rodríguez Vílchez.

¿A qué hora juegan Pumas vs. Santos Laguna por el Clausura 2026?

El encuentro entre los ‘Universitarios’ y los ‘Guerreros’ se llevará a cabo HOY viernes 30 de enero, con sede en el Estadio Olímpico Universitario (casa de Pumas UNAM). El compromiso está estipulado para dar comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México, en el segundo turno del día.

¿Qué canal transmite Pumas vs. Santos Laguna por el Clausura 2026?

El enfrentamiento entre auriazules y verdiblancos se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, por las siguientes pantallas:

FOX (televisión)

(televisión) Azteca 7 (televisión)

(televisión) FOX One (streaming)

(streaming) Azteca Deportes Network (streaming)

