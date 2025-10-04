El primer tiempo del América – Santos Laguna fue una etapa inicial de locos: el cuerpo técnico de las ‘Águilas’ tuvo que utilizar dos ventanas de cambio para quitar del campo jugadores lesionados, que no pudieron continuar dentro del terreno de juego por las molestias. Hay alerta total en el Nido, que suma hombres en la enfermería.

La salida más destacada en esos primeros 45 minutos tuvo como centro a Allan Saint-Maximin, que se tiró al suelo vencido tras sentir un fuerte dolor en la pierna derecha. El delantero francés sufrió un duro choque con un rival, que lo dejo tendido en el piso, y no le permitió seguir jugando con normalidad, a punto de pedir ser reemplazado.

De momento, todavía no ha salido un parte médico oficial respecto a lo sucedido con el atacante europeo, pero a priori el diagnóstico inicial es una molestia en la ingle. En las próximas horas, Saint-Maximin será sometido a estudios por el cuerpo médico del América para determinar si hay lesión y en tal caso, de qué gravedad estamos platicando.

A los 28 minutos de la etapa inicial, Haret Ortega tuvo un uso desmedido de la fuerza para ir a marcar al francés, y lo bajó sin balón con un contacto fuera de lugar en la pierna derecha. Pese a que el futbolista de las ‘Águilas’ intentó continuar, la dolencia se lo impidió y fue reemplazado por Brian Rodríguez a los 30′ de esta primera mitad.

El cruce con Haret Ortega que lesionó a Allan Saint-Maximin:

Tweet placeholder

José Raúl Zúñiga también sale lesionado tras Allan Saint-Maximin:

Apenas cuatro minutos después de la sustitución del ex Newcastle, América sufrió otra baja más: el ‘Pantera’ Zúñiga levantó su mano y pidió el cambio a André Jardine, tras caer de mala manera en el área de Santos Laguna. A diferencia de Saint-Maximin, que se marchó del campo a pie, José Raúl tuvo que ser auxiliado por el carrito médico, que lo llevó directo al vestidor.

Tweet placeholder

