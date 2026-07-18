¿Por qué no juega Uriel Antuna en Pumas UNAM vs. Pachuca por el Apertura 2026?

Pumas recibe este sábado en CU a Pachuca por la primera jornada del Apertura 2026. Después de un largo descanso y una extensiva pretemporada, ambos equipos ya están listos para iniciar la Liga MX.
Sin embargo, Pumas ha sufrido cambios. Efraín Juárez ya no es más su entrenador y un jugador clave como Jordan Carrillo ya no forma parte del plantel. Asimismo, los Felinos no podrán contar para este partido con Uriel Antuna, otro futbolista importante.
Uriel Antuna no juega con Pumas ante Pachuca debido a que fue expulsado en la final del Clausura 2026. El jugador vio la tarjeta roja en la vuelta del partido contra Cruz Azul y debe cumplir un encuentro de suspensión por este motivo.
Más allá de la expulsión, en las últimas horas salieron reportes indicando que Uriel Antuna sufrió una pequeña molestia física en un entrenamiento y que, incluso estando disponible, el extremo podría haberse perdido el partido ante Pachuca por este motivo.