La Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga MXse adelantó para Cruz Azuldebido a que tendrá que jugar el fin de semana el Campeón de Campeones ante Toluca, es por ello que hoy disputará su partido ante Puebla y una de las novedades de Joel Huiqui para su once titular es que ha dejado fuera a Willer Ditta para este duelo.

Publicidad

Willer Ditta no juega el Cruz Azul vs Puebla

Cabe mencionar que en el primer partido de la temporada sí lo utilizó en el cuadro inicial, por lo que llama la atención que ahora no lo haga. Y es que podrían pensar que por el Mundial no lo usaría, pero ya Erik Lira estuvo también desde el juego anterior, por lo que al final sería solo una decisión táctica de Huiqui.

El defensa central es sustituido en esta ocasión con Jesús Orozco con la idea de probar cómo llega para este juego. De esta manera, Ditta sería la opción que estaría guardando Joel para el partido del próximo fin de semana, por eso en esta ocasión optaría por Chiquete en esa posición que ya había tenido minutos ante Morelia.

En síntesis

Joel Huiqui dejó a Willer Ditta fuera del once titular contra Puebla .

dejó a fuera del once titular contra . Jesús Orozco sustituye a Willer Ditta en la defensa central de Cruz Azul .

sustituye a en la defensa central de . Cruz Azul enfrentará a Toluca en el Campeón de Campeones el fin de semana.