Este lunes la Selección Uruguaya dio a conocer la lista de los convocados para el viaje a Malasia en su duelo amistoso ante República Dominicana. Entre las sorpresas suenan las ausencias de los tres jugadores habituales del América y es que Marcelo Bielsa los ha tenido presentes en cada una de sus convocatorias; Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y desde luego, Rodrigo Aguirre, quien en sus últimos llamados con los charrúas ha logrado dejar un buen papel, por lo que su ausencia en esta ocasión llamó la atención.

Publicidad

Publicidad

¿No dejaron ir a los jugadores del América con Uruguay?

Cabe mencionar que el equipo de André Jardine ha presentado muchas bajas por lesión y sabe que cuando llega la Fecha FIFA suele perder a varios jugadores y a su vez todavía debe darles descanso para evitar sobrecargas musculares. Ante ello, suele verse como que el técnico decidió no arriesgar tanto al “Búfalo” como a “Rayito” sobre todo ahora que Allan Saint Maximin salió lesionado y también Raúl Zúñiga, así, para su partido ante Cruz Azul, después de este préstamo de jugadores podría quedarse sin opciones y no los arriesgaría.

Convocatoria de Selección Uruguaya

Aunque no es la primera vez que lo hace, en esta ocasión hay que tomar en cuenta que estos jugadores fueron requeridos cuando aún se jugaban los duelos de clasificación al Mundial, por esta razón es más comprensible que el mismo Bielsa haya optado por darles descanso y evitar alguna situación con ellos. Pero aquí aún falta un futbolista y se trata de Cáceres, el problema con él sí es distinto porque incluso su ausencia estaría justificada ante la FIFA por un tema de salud que le afectó en estos días.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasó con Sebastián Cáceres?

Sebastián tiene un hongo que le ha impedido aparecer en la lista de Bielsa, aún tomando en cuenta la situación de posible sobrecarga, hay que mencionar que justamente antes del partido contra Santos había estado en la alineación oficial, cuando de pronto tuvo que ser baja de último momento por una situación en el pie, así lo confirmó Gibrán Araige de TUDN, pero fue justo hoy que se reveló la razón de esta molestia y por la cual tampoco fue considerado para este enfrentamiento.

ver también Allan Saint-Maximin, lesionado: qué le pasó y por qué salió en América vs. Santos Laguna

Todas las bajas del América

Ante esta situación, Jardine ya cuenta con más bajas, hasta ahora Maximin, la “Pantera”, Jonathan dos Santos, Henry Martín, Álvaro Fidalgo y ahora Sebastián. Aunque no todos son de gravedad, o por lo menos es lo poco que se sabe por parte del club, tendrán toda la Fecha FIFA para recuperarse y de esa manera enfrentarse en el Clásico Joven ante Cruz Azul en la Jornada 13, ahora sólo queda esperar a lo que suceda y cómo regresan aquellos que sí fueron requeridos en sus selecciones.