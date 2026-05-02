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Clausura 2026

¿Por qué no juegan ‘Tala’ Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado en Tigres vs. Chivas por el Clausura 2026?

El portero, mediocampista y atacante mexicano no serán parte del duelo del Rebaño Sagrado ante los Felinos por la Primera División de México.

Raúl Rángel, Luis Romo y Roberto Alvarado no serán parte del duelo de Chivas ante Tigres UANL por el Clausura 2026
© Getty ImagesRaúl Rángel, Luis Romo y Roberto Alvarado no serán parte del duelo de Chivas ante Tigres UANL por el Clausura 2026

En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Chivas se enfrentan en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza este sábado 2 de mayo desde las 17:00 horas (Ciudad de México). Ambos equipos buscan iniciar la serie con el pie derecho.

Para este partido, el director técnico Gabriel Milito no contará con tres jugadores que son habituales titulares. El portero Raúl Rangel, el mediocampista Luis Romo y el atacante Roberto Alvarado no serán de la partida y ni siquiera estarán en el banquillo. Los jugadores son convocados por Javier Aguirre para la preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y no serán parte de la Liguilla.

¿Quiénes serán los reemplazos de Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado en Tigres UANL vs. Chivas?

Con esta noticia, el guardameta Óscar Whalley, el mediocentro Omar Govea y el delantero Ángel Sepúlveda serían los elegidos para reemplazar a sus compañeros en este duelo de la fase final de la Primera División de México. Los tres intentarán tener buenos minutos para sumar consideración con el DT de cara a los desafíos venideros.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Tigres UANL sin Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado?

Sin Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado, el conjunto rojiblanco formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Felinos: Whalley; Gómez, Castillo, Campillo, Tapias, González; Ledezma, González, Govea; E.Álvarez y A.Sepúlveda.

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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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