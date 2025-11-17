Es tendencia:
Santiago López, portero de México Sub-17, sobre los abucheos a Tala Rangel: “Hace falta más apoyo”

Santiago López, portero de México Sub-17, defendió a Raúl Rangel tras la polémica en el amistoso del Tri contra Uruguay.

Por Patricio Hechem

Santiago López, el portero de México Sub-17
© @miseleccionsubsSantiago López, el portero de México Sub-17

Este martes 18 de noviembre será un día importante para el futbol mexicano. Por un lado, la Selección nacional jugará frente a Paraguay en lo que será su último amistoso de 2025. El equipo de Javier Aguirre viene de empatar 0-0 en el Estadio Corona, donde los aficionados abuchearon principalmente a Raúl Rangel y no apoyaron al Tri.

Por el otro, México Sub-17 juega también este martes contra Portugal por los octavos de final del Mundial de dicha categoría. Santiago López, el portero del equipo, fue el héroe del Tri en la eliminación contra Argentina en los dieciseisavos de final.

Las palabras de Santiago López tras la polémica

En la previa al duelo ante Portugal, a Santiago López le consultaron sobre los abucheos que recibió el portero de Chivas: “A veces nos hace falta apoyarnos más como mexicanos. Hemos perdido esa unión que el mexicano suele tener. Por la competencia nos olvidamos que todos somos mexicanos, que estamos representando a un país y a veces nos hace falta ese apoyo“.

Asimismo, en una entrevista para el Diario AS, el joven portero de Toluca manifestó que hay que respetar más las decisiones de Javier Aguirre: “Al final es decisión del entrenador y se debe respetar. Él tiene su motivo, su por qué y tenemos que respetar y apoyar, en lugar de preguntar por qué no ponen a uno u otro, tenemos que apoyar al que en el momento está“.

Raúl Rangel en el amistoso de México (Imago7)

Raúl Rangel en el amistoso de México (Imago7)

Cabe destacar que principalmente los abucheos a Tala Rangel y los cánticos contra Javier Aguirre se produjeron porque el Vasco prefirió alinear al portero de Chivas y no a Carlos Acevedo, considerando que el amistoso se jugó en el Estadio Corona, la casa de Santos Laguna.

¿Lo cumplirá? Revelan el pedido de Efraín Juárez a Javier Aguirre por Jorge Ruvalcaba

Sin embargo, la postura de los aficionados llamó la atención y hasta los propios futbolistas mostraron su repudio. De todos modos, la Selección Mexicana juega este martes frente a Paraguay en el Alamodome, recinto ubicado en Texas, y el ambiente debería ser distinto.

En síntesis

  • El portero de la Sub-17, Santiago López, comentó la falta de apoyo por los abucheos a Tala Rangel.
  • Los abucheos a Raúl Rangel se dieron en el empate 0-0 de México ante Paraguay en el Estadio Corona.
  • México Sub-17 jugará contra Portugal por los octavos de final del Mundial este martes.
