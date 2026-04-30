Los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y los equipos involucrados se preparan de la mejor manera para afrontar los compromisos a la altura de las circunstancias. En esa vía, un protagonista habló con los medios de comunicación y dejó un claro mensaje.

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Y es que Omar Govea, mediocampista de Chivas, lanzó una advertencia a Tigres UANL, rival en la primera instancias de los Playoffs: “Como lo comenté, a mí que me toca vivirlo día a día, que me toca vernos competir, que nos toca sufrir, que nos toca hacer esos sacrificios te puedo decir que el equipo está muy bien“.

Y agregó: “El equipo se va a matar por la gente, se va a matar por nosotros mismos, por nuestra familia. Es una oportunidad de oro, me parece que podemos hacer historia, no nos hacemos las víctimas, esto ya estaba presupuestado desde el inicio de temporada, sabíamos que esto iba a pasar“.

“No nos hacemos las víctimas, NADIE ES MEJOR QUE NOSOTROS”🔥



Omar Govea, manda mensaje contundente a los que subestiman al Rebaño pic.twitter.com/jmbmOfvJGM — Claro Sports (@ClaroSports) April 29, 2026

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Por último, subrayó: “La gente que se quedó está feliz porque va a haber mucha oportunidad de juego, porque es una liguilla típica, es un poco diferente y me parece que el que nos vean como víctimas… Nadie es mejor que nosotros, no creo que estén mejor que nosotros, tenemos un estilo de juego claro, pero si nos quieren ver así adelante“.

El futbolista de 30 años ha sido parte de 24 juegos con el Rebaño Sagrado en la actual temporada 2025-26, siendo titular en todos. Marcó un gol, no realizó asistencias pero su aporte al equipo pasa más por el plano defensivo que por el aporte directo al marcador

¿Cuándo juega Chivas ante Tigres UANL por la Liguilla del Clausura 2026?

En lo que respecta al primer compromiso de la serie entre Rojiblancos y Auriazules, se estarán midiendo este sábado 2 de mayo desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. La semana próxima será la revancha en el Estadio Akron de Guadalajara.

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En síntesis