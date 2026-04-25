En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas y Xolos se enfrentan en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara este sábado 25 de abril desde las 19:07 horas (Ciudad de México). Con objetivos diferentes, ambos conjunto van por las tres unidades.

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Para este partido, el director técnico Gabriel Milito no contará con un jugador que es una pieza clave. El guardameta Raúl Rangel no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica ya que el DT desea probar al portero suplente.

¿Quién será el reemplazo de Raúl Rangel en Chivas vs. Xolos?

Con esta noticia, el portero mexicano Oscar Whalley se suma a la alineación titular y defenderá los tres postes de la institución rojiblanca. El estratega argentino quiere ver al arquero para ver cómo está ya que Rangel no estará en la Liguilla porque se sumará a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Xolos sin Raúl Rangel?

Sin Raúl Rangel, el conjunto albirrojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Jauría: Whalley; Aguirre, Campillo, Tapias; Ledezma, Govea, Gutiérrez, B.González; Álvarez, Alvarado; y A.González.