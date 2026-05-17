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Pumas vs. Cruz Azul: los mejores memes de la final confirmada del Clausura 2026

Los usuarios no tardaron en manifestarse eufóricamente tras conocerse los dos aspirantes al título

Las redes estallaron con el Pumas-Cruz Azul.
Las redes estallaron con el Pumas-Cruz Azul.

Se viene una de las definiciones más apasionantes que la Liga MX haya podido ver en los últimos tiempos. No solo será una final caliente por lo significan dos grandes como Pumas UNAM y Cruz Azul, sino por cómo viven sus aficionados el futbol y su rivalidad. Serán días de mucho movimiento en las redes sociales, con todo tipo de recaditos y mensajes entre unos y otros.

Este domingo, al ya estar al tanto que ‘La Máquina’ estaba clasificada y luego saberse que los ‘Universitarios’ pasarían a la final, estallaron las repercusiones virtuales de los usuarios. Fanáticos de ambos equipos y también de muchos otros clubes de México expresaron su alegría por la semana que se aproxima y todo el clima picante que se vivirá en la previa.

En líneas generales, lo que más primó entre los simpatizantes en las redes fue la idea común de que se darán con todo entre aficionados, por cómo suelen ser los Pumas – Cruz Azul. Ya eliminados sus equipos, muchos hinchas que serán ‘neutrales’ en la final del Clausura 2026 elogiaron la definición por el plato fuerte que representarán un duelo entre estos rivales.

El público de Cruz Azul y el de Pumas serán protagonistas [Foto: Getty]

El público de Cruz Azul y el de Pumas serán protagonistas [Foto: Getty]

En este contexto, a los pocos minutos del pitazo final de la segunda semifinal de la Liguilla de esta Liga MX, aparecieron decenas de memes y posteos desopilantes en torno a lo que viene. Con fuerte protagonismo de simpatizantes ajenos a los ‘Universitarios’ y a ‘La Máquina’, colapsó sobre todo ‘X’ con publicaciones acerca de la inminente definición.

Dentro de las reacciones a la serie próxima entre Pumas y Cruz Azul, las referencias al “Clásico de la obsesión” no tardaron. De las posibles combinaciones que podían acabar dándose, terminó saliendo la más brava de todas. Por delante llegan jornadas que mantendrán un ambiente de tensión, nerviosismo y euforia de todos los futboleros de México.

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Los mejores memes de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul:

https://twitter.com/_chrisu__/status/2056216677449073150?s=20
Martín Zajic
Martín Zajic
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