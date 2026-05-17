Los usuarios no tardaron en manifestarse eufóricamente tras conocerse los dos aspirantes al título

Se viene una de las definiciones más apasionantes que la Liga MX haya podido ver en los últimos tiempos. No solo será una final caliente por lo significan dos grandes como Pumas UNAM y Cruz Azul, sino por cómo viven sus aficionados el futbol y su rivalidad. Serán días de mucho movimiento en las redes sociales, con todo tipo de recaditos y mensajes entre unos y otros.

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Este domingo, al ya estar al tanto que ‘La Máquina’ estaba clasificada y luego saberse que los ‘Universitarios’ pasarían a la final, estallaron las repercusiones virtuales de los usuarios. Fanáticos de ambos equipos y también de muchos otros clubes de México expresaron su alegría por la semana que se aproxima y todo el clima picante que se vivirá en la previa.

En líneas generales, lo que más primó entre los simpatizantes en las redes fue la idea común de que se darán con todo entre aficionados, por cómo suelen ser los Pumas – Cruz Azul. Ya eliminados sus equipos, muchos hinchas que serán ‘neutrales’ en la final del Clausura 2026 elogiaron la definición por el plato fuerte que representarán un duelo entre estos rivales.

El público de Cruz Azul y el de Pumas serán protagonistas [Foto: Getty]

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En este contexto, a los pocos minutos del pitazo final de la segunda semifinal de la Liguilla de esta Liga MX, aparecieron decenas de memes y posteos desopilantes en torno a lo que viene. Con fuerte protagonismo de simpatizantes ajenos a los ‘Universitarios’ y a ‘La Máquina’, colapsó sobre todo ‘X’ con publicaciones acerca de la inminente definición.

Dentro de las reacciones a la serie próxima entre Pumas y Cruz Azul, las referencias al “Clásico de la obsesión” no tardaron. De las posibles combinaciones que podían acabar dándose, terminó saliendo la más brava de todas. Por delante llegan jornadas que mantendrán un ambiente de tensión, nerviosismo y euforia de todos los futboleros de México.

Los mejores memes de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul:

El escenario más tranquilo que habrá en la CDMX esta semana por la final Pumas vs Cruz Azul pic.twitter.com/kNrlYsE2pQ — Bierrocal (@abelitomixx) May 18, 2026

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Lo mínimo que va a pasar en el clásico de la obsesión Cruz Azul vs Pumas …



Ya me imagino las voladoras que va a meter Willer Ditta pic.twitter.com/D8kNKQzmAG — v. Luiz Reyes (@luizBlgrana) May 18, 2026

Pumas vs Cruz Azul en la final de la obsesión: pic.twitter.com/EqR5iUGTUG — Chemo Misterioso (@chemomisterioso) May 18, 2026

https://twitter.com/_chrisu__/status/2056216677449073150?s=20

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El poderoso Cruz azul y los sidosos Pumas preparándose para darnos la mejor final de la historia en la bellísima Liga Mx. pic.twitter.com/lu8MJbeO84 — chocopilin (@edgarvdz_) May 18, 2026

Pumas vs Cruz Azul



Hay final de la obsesión



Que viva la esquizofrenia pic.twitter.com/5foV5Ldrlw — MaC🐦‍🔥 (@itsmacLFC) May 18, 2026

Se viene una final entre Cruz Azul y Pumas y sólo tocará disfrutarla sin sufrirla y burlarse del que sea que pierda



Ay ay ay ay pic.twitter.com/tTjNjTwEwy — Wicho Olea (@tixwilx1916) May 18, 2026

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Y se me hizo la final que quería ver, va a haber… decir madrazos se queda corto



Cruz Azul vs Pumas



HELL IN CU🔥



*suena The Memory Remains de Metallica* https://t.co/vOTeCZqBAU pic.twitter.com/y7sMpUG7jn — Jouna Δ (@JoelxLuna) May 18, 2026

Se viene el puto Cruz Azul vs Pumas, los cabrones que más se odian, festeja Twitter Liga Mx pic.twitter.com/rU8b1gnVKw — jaredoblev (@setrok__) May 18, 2026

La final del futbol mexicano será Pumas vs Cruz Azul y por televisión abierta, ganó el pueblo JAJAJAJA pic.twitter.com/Wpjb7ppiNy — Roberto Haz (@tudimebeto) May 18, 2026

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Tranquilos Aficiónados de Cruz azul no que hablar mal de esos Pumas deja que ladran lo hocicones pumas pic.twitter.com/pmsoNf1zHd — G∆ΒRΙ∃Γ 〽️ΟR∃∏⚪（（【✚】））💙🇨🇵🚂 (@Gabo_Moreno19) May 18, 2026

Después de 45 años volvemos a tener una final Pumas VS Cruz Azul, será la 3era entre ellos y se viene el desempate pic.twitter.com/AwD9pD5LI0 — Johnny K. 🦅 (@LostAndDamned28) May 18, 2026

Madre mía Pumas vs Cruz azul en la final, lo que sucederá en esta red social el próximo domingo será histórico. pic.twitter.com/Gn6GndFWKF — Tello 🇧🇷 (@Tello_CA_FCB) May 18, 2026

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Los del Cruz Azul viendo cómo los Pumas tienen la chance de romper su sequía de 15 años sin títulos… precisamente contra ellos. pic.twitter.com/ygoAMxNwo2 — Cody Punk (@MasterCorto) May 18, 2026

Pumas vs Cruz Azul



Efraín vs Huiqui



La final de la obsesión

pic.twitter.com/5aBanieijc — El gallito (@Elgalliiito) May 18, 2026

Final de la Obsesión 2026



Pumas-Cruz Azul, Gran momento para no estar en sudafrica🇿🇦 en prision pic.twitter.com/IHWiGAnUaz — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) May 18, 2026

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Pumas vs Cruz Azul la final

Todo aficionado de Chivas y America asi pic.twitter.com/8vrnxw3T9o — Mike (@BigBrawl18) May 18, 2026