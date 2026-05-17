Se viene una de las definiciones más apasionantes que la Liga MX haya podido ver en los últimos tiempos. No solo será una final caliente por lo significan dos grandes como Pumas UNAM y Cruz Azul, sino por cómo viven sus aficionados el futbol y su rivalidad. Serán días de mucho movimiento en las redes sociales, con todo tipo de recaditos y mensajes entre unos y otros.
Este domingo, al ya estar al tanto que ‘La Máquina’ estaba clasificada y luego saberse que los ‘Universitarios’ pasarían a la final, estallaron las repercusiones virtuales de los usuarios. Fanáticos de ambos equipos y también de muchos otros clubes de México expresaron su alegría por la semana que se aproxima y todo el clima picante que se vivirá en la previa.
En líneas generales, lo que más primó entre los simpatizantes en las redes fue la idea común de que se darán con todo entre aficionados, por cómo suelen ser los Pumas – Cruz Azul. Ya eliminados sus equipos, muchos hinchas que serán ‘neutrales’ en la final del Clausura 2026 elogiaron la definición por el plato fuerte que representarán un duelo entre estos rivales.
El público de Cruz Azul y el de Pumas serán protagonistas [Foto: Getty]
En este contexto, a los pocos minutos del pitazo final de la segunda semifinal de la Liguilla de esta Liga MX, aparecieron decenas de memes y posteos desopilantes en torno a lo que viene. Con fuerte protagonismo de simpatizantes ajenos a los ‘Universitarios’ y a ‘La Máquina’, colapsó sobre todo ‘X’ con publicaciones acerca de la inminente definición.
Dentro de las reacciones a la serie próxima entre Pumas y Cruz Azul, las referencias al “Clásico de la obsesión” no tardaron. De las posibles combinaciones que podían acabar dándose, terminó saliendo la más brava de todas. Por delante llegan jornadas que mantendrán un ambiente de tensión, nerviosismo y euforia de todos los futboleros de México.
Por qué Pumas vs. Cruz Azul se apoda “Clásico de la obsesión”: el trasfondo de la final de Liga MX
Los mejores memes de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul:
El escenario más tranquilo que habrá en la CDMX esta semana por la final Pumas vs Cruz Azul pic.twitter.com/kNrlYsE2pQ— Bierrocal (@abelitomixx) May 18, 2026
Lo mínimo que va a pasar en el clásico de la obsesión Cruz Azul vs Pumas …— v. Luiz Reyes (@luizBlgrana) May 18, 2026
Ya me imagino las voladoras que va a meter Willer Ditta pic.twitter.com/D8kNKQzmAG
Pumas vs Cruz Azul en la final de la obsesión: pic.twitter.com/EqR5iUGTUG— Chemo Misterioso (@chemomisterioso) May 18, 2026
El poderoso Cruz azul y los sidosos Pumas preparándose para darnos la mejor final de la historia en la bellísima Liga Mx. pic.twitter.com/lu8MJbeO84— chocopilin (@edgarvdz_) May 18, 2026
Pumas vs Cruz Azul— MaC🐦🔥 (@itsmacLFC) May 18, 2026
Hay final de la obsesión
Que viva la esquizofrenia pic.twitter.com/5foV5Ldrlw
Se viene una final entre Cruz Azul y Pumas y sólo tocará disfrutarla sin sufrirla y burlarse del que sea que pierda— Wicho Olea (@tixwilx1916) May 18, 2026
Ay ay ay ay pic.twitter.com/tTjNjTwEwy
Y se me hizo la final que quería ver, va a haber… decir madrazos se queda corto— Jouna Δ (@JoelxLuna) May 18, 2026
Cruz Azul vs Pumas
HELL IN CU🔥
*suena The Memory Remains de Metallica* https://t.co/vOTeCZqBAU pic.twitter.com/y7sMpUG7jn
Se viene el puto Cruz Azul vs Pumas, los cabrones que más se odian, festeja Twitter Liga Mx pic.twitter.com/rU8b1gnVKw— jaredoblev (@setrok__) May 18, 2026
La final del futbol mexicano será Pumas vs Cruz Azul y por televisión abierta, ganó el pueblo JAJAJAJA pic.twitter.com/Wpjb7ppiNy— Roberto Haz (@tudimebeto) May 18, 2026
Tranquilos Aficiónados de Cruz azul no que hablar mal de esos Pumas deja que ladran lo hocicones pumas pic.twitter.com/pmsoNf1zHd— G∆ΒRΙ∃Γ 〽️ΟR∃∏⚪（（【✚】））💙🇨🇵🚂 (@Gabo_Moreno19) May 18, 2026
Después de 45 años volvemos a tener una final Pumas VS Cruz Azul, será la 3era entre ellos y se viene el desempate pic.twitter.com/AwD9pD5LI0— Johnny K. 🦅 (@LostAndDamned28) May 18, 2026
Madre mía Pumas vs Cruz azul en la final, lo que sucederá en esta red social el próximo domingo será histórico. pic.twitter.com/Gn6GndFWKF— Tello 🇧🇷 (@Tello_CA_FCB) May 18, 2026
Los del Cruz Azul viendo cómo los Pumas tienen la chance de romper su sequía de 15 años sin títulos… precisamente contra ellos. pic.twitter.com/ygoAMxNwo2— Cody Punk (@MasterCorto) May 18, 2026
Pumas vs Cruz Azul— El gallito (@Elgalliiito) May 18, 2026
Efraín vs Huiqui
La final de la obsesión
pic.twitter.com/5aBanieijc
Final de la Obsesión 2026— CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) May 18, 2026
Pumas-Cruz Azul, Gran momento para no estar en sudafrica🇿🇦 en prision pic.twitter.com/IHWiGAnUaz
Pumas vs Cruz Azul la final— Mike (@BigBrawl18) May 18, 2026
Todo aficionado de Chivas y America asi pic.twitter.com/8vrnxw3T9o
Pumas vs Cruz Azul, clásico de la obsesión: capítulo final. Por otro trofeo en CU, venga máquina💙— Dwight Schrute (@alfamon505) May 18, 2026
Pd: Saludo a los Pumas: pic.twitter.com/7KzK6gcCgu