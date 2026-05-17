El Clausura 2026 tendrá un desenlace digno de lo que merece una competencia como la Primera División del futbol mexicano. Pumas UNAM y Cruz Azul serán los animadores de una final espectacular que captará la atención de todos los futboleros en el país y el continente. Nadie querrá perderse la definición del título que queda por delante esta semana.

Publicidad

No solo serán partícipes dos instituciones modelo de la Liga MX, sino además, dos grandes equipos con jugadores del más alto nivel. Así, se espera una serie muy pareja y que se definirá por detalles. Respecto a ello, la normativa deja bien en claro los criterios de desempate en caso de que el global termine igualado luego de ambos encuentros de la final.

Si bien muchos contemplan que todo se sostendrá de acuerdo a como se venía utilizando durante la Liguilla, esto no es así. No habrá ventaja deportiva en esta llave que se viene entre Pumas y Cruz Azul. Los ‘Felinos’, que fueron superlíderes en la fase regular y eso les permitió pasar cuartos y semis, no podrán aprovecharse de ese parámetro esta vez.

En esta oportunidad, la definición del Clausura 2026 no tendrá un beneficio extra para los ‘Universitarios’ que lo ponga por encima de ‘La Máquina’. El único “privilegio” que gozarán será cerrar la serie en casa, tal como la reglamentación indica según la posición en la que acabaron en la tabla general. Por ello, el primer juego será en CDMX y el segundo en CU.

Publicidad

El Olímpico Universitario definirá al campeón [Foto: Getty]

Según lo que dictan las pautas de la Liga MX, si el global finaliza igualado, se desempatará yendo a una prórroga de treinta minutos. En la final no corre ninguna ventaja deportiva para el superlíder. Si los dos marcadores sumados entre sí dan empate, se irá directo al alargue que, de terminar también en tablas, llevará todo a una tanda de penales.

El partido de ida de la final del Clausura 2026 se disputará este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul jugará en condición de local. El encuentro de vuelta de la final de esta Liga MX se celebrará el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de Pumas UNAM. Ambos compromisos aún con horario a confirmar.