El periodista, reconocido aficionado del América, publicó un video en el que se burló de Chivas luego de su derrota con La Máquina.

Chivas perdió por 2-1 con Cruz Azul este sábado y quedó eliminado en la semifinal de la Liguilla. Después de hacer un gran torneo en la etapa regular, el Rebaño se vio golpeado al perder cinco titulares por estar convocados en la Selección Mexicana.

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Por otra parte, Álvaro Morales, reconocido aficionado del América, salió a burlarse de Chivas a través de sus redes sociales una vez que se confirmó la eliminación del equipo de Gabriel Milito.

Las palabras de Álvaro Morales

“Adiós a las Chivas. Solo los idiotas dicen, afirman, que Chivas puede jugar sin extranjeros. Puede clasificar a la Liguilla sin extranjeros, pero no es nada sin extranjeros. No va a ganar títulos“, comenzó diciendo el periodista en un video que publicó.

“Este torneo solo le ganaban a los muertos y ni siquiera pudieron golear al peor América que yo vi y solo ganaron 1-0. Y no hay excusas, eh. El Guadalajara es un equipo mediocre para mediocres“, continuó Álvaro Morales.

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Jajajajajajaja…



Sólo lo idiotas les dirán que las Chivas ganarán un título sin extranjeros.



Y no hay excusas de nada por los convocados.



Recuerden los antecedentes históricos: cuando el Guadalajara es base de la selección siempre nos va mal. pic.twitter.com/HsdK64xJWl — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) May 17, 2026

“Chivas no tiene un proyecto deportivo de éxito. Besitos y ahora hagan lo que mejor saben hacer: llorar, llorar y llorar“, concluyó el reportero riéndose en el video que compartió para burlarse de Chivas y de su eliminación en manos de Cruz Azul.

La Máquina alcanzó la final de la Liga MX y ahora espera por el ganador de la llave entre Pumas y Pachuca. El conjunto de Hidalgo ganó 1-0 la ida en su casa, pero todo se define este domingo en CU.