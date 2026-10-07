José Paradela está en duda con Cruz Azul para el regreso de la Liga MX ante Pumas UNAM

Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentarán por la Jornada 11, pero Paradela es uno de los grandes nombres en duda para el encuentro.

El retorno de la Liga MX se encuentra a la vuelta de la esquina. La Fecha FIFA extendida llegó a su fin y los clubes reanudaron sus trabajos de preparación para volver a la actividad, con Cruz Azul enfocado de lleno en el compromiso en puerta frente a los Pumas de la UNAM.

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Sin embargo, de cara a uno de los encuentros más atractivos en el marco de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, el conjunto cementero podría resentir una baja de consideración. La figura del plantel, José Paradela, se mantiene en duda para el choque debido a una molestia física resentida recientemente.

Durante el duelo de exhibición ante el LA Galaxy del pasado domingo, Paradela debió tirarse sobre el césped al minuto 47, apenas iniciado el tiempo complementario. El volante fue atendido por los servicios médicos del club, quienes le colocaron hielo en la zona inguinal antes de ser sustituido para evitar un agravamiento en la zona afectada.

¿Estará Paradela para enfrentar a Pumas?

Las evaluaciones médicas posteriores al compromiso confirmaron que José Paradela sufrió una sobrecarga muscular en la ingle. Pese al diagnóstico, el mediocampista argentino conserva posibilidades de ser considerado para la convocatoria frente al cuadro auriazul.

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José Paradela brilló recientemente en el encuentro contra el América.

De acuerdo con reportes del diario Récord, José Paradela cuenta con amplias opciones de estar a disposición del estratega Joel Huiqui para el duelo ante la UNAM de este próximo domingo 11 de octubre. No obstante, al tratarse de un problema muscular reciente, su presencia estará sujeta a su evolución en los entrenamientos, por lo que su participación podría dosificarse a lo largo del juego.

La presencia de Paradela resulta fundamental en el esquema táctico del cuadro celeste, tal como lo ha demostrado a lo largo del año. El mediocampista acumula 15 anotaciones y 12 pases para gol en 44 apariciones este 2026, consolidándose además como el líder del club en opciones claras creadas (8) y regates completados por cotejo (1.9) en lo que va del Apertura 2026.

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En síntesis