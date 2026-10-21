¿Qué canales transmiten Atlas vs. América por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Atlas recibe al América por el Apertura 2026 de la Liga MX en un encuentro importante para ambos equipos. Revisa dónde ver el partido en vivo por televisión y streaming online en México.

Atlas recibe este miércoles al Club América en el compromiso correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Estadio Jalisco.

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Los Zorros saltan al terreno de juego motivados tras conseguir un triunfo importante fuera de casa, buscando sumar tres unidades ante su afición para afianzarse en la pelea por los boletos a la fase final. Por su parte, las Águilas del América desembarcan en Guadalajara con la firme intención de mantener su paso arrollador en la ofensiva y consolidarse en los primeros puestos directos a la Liguilla.

¿Por dónde ver el partido en México?

La gran noticia para los aficionados de ambas escuadras es que la transmisión del juego entre Rojinegros y Azulcremas contará con opciones en señal abierta, televisión restringida y plataformas digitales:

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa).

Canal 5 (Televisa). Televisión de Paga: TUDN.

TUDN. Streaming Online: ViX Premium.

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto rojinegro llega revitalizado a este duelo tras vencer 2-0 a los Rayos del Necaxa como visitantes en la fecha reciente. La escuadra tapatía intentará hacer pesar el Estadio Jalisco para hilvanar victorias y meterse de lleno a la lucha por la zona de clasificación.

Por su parte, la plantilla dirigida por Guillermo Almada vive un momento encendido al frente luego de imponerse 5-3 al Club León a domicilio en un feria de goles. El América buscará mantener esa contundencia en el ataque para sacar un resultado positivo de Guadalajara y afianzar su candidatura al título en la recta final del campeonato.

En sintesis

Atlas y América se enfrentan este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco.

este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Canal 5, TUDN y ViX transmitirán en vivo el partido de la Jornada 13.

transmitirán en vivo el partido de la Jornada 13. El América de André Jardine llega tras derrotar 5-3 al Club León como visitante.