¿Qué canales transmiten Santos Laguna vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Santos Laguna recibe a Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce dónde ver el partido en vivo por televisión y streaming online, con los canales disponibles para seguir el encuentro.

Santos Laguna recibe este miércoles a Pumas UNAM por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El cotejo está programado para comenzar a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Corona, en el Territorio Santos Modelo.

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Los Guerreros saltan a su terreno de juego en busca de un triunfo de peso en casa que les permita salir del fondo de la tabla general. Por su parte, la escuadra auriazul afronta esta visita a la Comarca Lagunera con el objetivo de sumar tres puntos para afianzarse en los puestos directos de clasificación a la Liguilla.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para la afición que planea seguir el minuto a minuto del encuentro en territorio nacional, el compromiso contará con cobertura tanto en televisión abierta como en señal restringida y plataformas digitales:

Televisión Abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de Paga: TUDN y ESPN.

TUDN y ESPN. Streaming Online: ViX Premium y Disney+ (Disney+ Premium).

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto de la Comarca Lagunera afronta un certamen exigente en el que intenta recomponer el rumbo. Tras tener un desempeño irregular en fechas recientes, la plantilla de Santos buscará hacer valer la localía en el Estadio Corona para imponer condiciones desde el silbatazo inicial.

En la acera de enfrente, Pumas UNAM llega motivado tras mostrar avances en su propuesta de juego. La escuadra dirigida por su cuerpo técnico saldrá a proponer el partido en Torreón para amarrar la victoria y afianzar el ritmo competitivo de cara al cierre de la fase regular.

En sintesis

Santos Laguna y Pumas juegan este miércoles a las 21:10 horas en el Estadio Corona.

este miércoles a las 21:10 horas en el Estadio Corona. Canal 5, TUDN y ESPN transmitirán en vivo el encuentro en televisión.

transmitirán en vivo el encuentro en televisión. Santos Laguna busca salir del fondo de la tabla general del Apertura 2026.