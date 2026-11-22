Las Chivas de Guadalajara tienen en sus propias manos la posibilidad de adueñarse del liderato general en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Este domingo, el Rebaño Sagrado recibe a Cruz Azul en un duelo directo por la cima de la tabla de posiciones, donde ambos clubes llegan con sus 16 encuentros disputados y el boleto a la fiesta grande ya asegurado. Captura de pantalla 2026-11-22 151234.png

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El panorama matemático en la parte alta es muy claro y no admite especulaciones para el conjunto rojiblanco. Cruz Azul ocupa actualmente el primer lugar con 32 unidades, mientras Guadalajara marcha tercero con 30 puntos —igualado con un América que ya completó sus 17 jornadas—, por lo cual Chivas necesita ganar sí o sí este partido para alcanzar los 33 puntos y superar a la Máquina.

Cualquier otro marcador le impedirá al Rebaño escalar hasta lo más alto de la clasificación general. En caso de empatar en el Estadio Akron, los cementeros llegarían a 33 unidades y asegurarían el puesto de honor, mientras una derrota dejaría a los tapatíos sin opciones de moverse del tercer escalón.

Si Chivas cumple con el objetivo y se queda con los tres puntos en casa, asegurará el privilegio de definir todas sus series de Liguilla como local. Además, como superlíder absoluto del certamen, su rival confirmado en los cuartos de final será Pachuca, octavo clasificado de la tabla general.

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En síntesis