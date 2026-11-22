Chivas y Cruz Azul se enfrentan este domingo en el Estadio Akron. La información de cómo ver el partido en México.

Chivas recibe este domingo a Cruz Azul en el cierre de la fase regular del Apertura 2026. El duelo entre el Rebaño Sagrado y La Máquina se perfila como el atractivo principal de la Jornada 17, con el liderato general en disputa. El encuentro comienza a las 17:07hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Akron.

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El conjunto tapatío tiene la ventaja de cerrar en casa y busca aprovechar el apoyo de su afición para dar un golpe de autoridad antes de la Liguilla de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito necesita sumar los tres puntos para quedarse con el superliderato del torneo.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido entre Chivas y Cruz Azul no es transmitido por televisión abierta. La única opción para los aficionados de ambos clubes es a través de la suscripción a la plataforma de Amazon Prime Video, debido a un acuerdo que tiene el Rebaño Sagrado con dicha empresa.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Gabriel Milito llega en la tercera posición de la tabla general con 30 puntos y una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. Antes del parón por la Fecha FIFA, el Rebaño igualó 1-1 en su visita a León y si derrota a Cruz Azul quedaría como único líder.

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Por su parte, el conjunto dirigido por Joel Huiqui arriba a Guadalajara como líder general con 32 unidades y cinco victorias consecutivas. Cruz Azul viene de imponerse 3-2 ante Tigres en el Estadio Universitario y depende de sí mismo para asegurar el primer puesto de la clasificación.